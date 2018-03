Brujería pura

Más de "Locales - Espectáculos" en Edición del domingo, 18/mar/2018. Más de "Locales - Espectáculos" en Edición del domingo, 18/mar/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Espectáculos: Este domingo:

Ficha Bruja Integrantes: Gabriel Guerrisi (guitarra), Alejandro Alaci (voz), Fabio ''Rey'' Pastrello (guitarra), Quique Ilid (batería) y Gregorio Martínez (bajo). Discografía: Fin de semana salvaje (1991), San Cipriano (1993), Guerra de nervios (1995) y Pong! (2015). Todo disponible por You Tube. Canciones para entrarle: Kanishka, Agua viva, Beat Hit. El mítico grupo "Los Brujos", representativo de la escena under de los 90´s, se presentó por primera vez en "The Roxy", Capital Federal. La Auténtica Defensa estuvo allí invitado por los organizadores "Kanishka", tal vez la canción más conocida de la banda, tiene una curiosa historia. En pleno apogeo, en el año 1992, la banda fue invitada a telonear en el estadio de Velez Sarfield a Nirvana, el grupo icónico del grunge. Los que presenciaron a los estadounidenses no lo recuerdan como el mejor show: Kurt Cobain, líder y guitarrista, estaba furioso con el público por haber abucheado y tirado con pasto a la otra banda que lo había antecedido, "Hole"; donde cantaba su mujer, Courtney Love. Por esta razón no tocó los hits radiales ni buscó dar una buena impresión ante el público argentino. Lo extraño fue lo pasó después: En 1994 saldría "In Utero", tercer disco de la banda del fallecido Cobain, donde se encontraría el tema "Very Ape", cuyo riff y estructura es muy parecida al hit brujo. El mito nunca fue confirmado, pero todo indica que fue esa noche en el "José Amalfitani" donde Kurt tuvo "la idea" para esa canción. Presenciar el vivo de "Los Brujos" te transporta irresolublemente a otra dimensión. Todo está planeado bajo el concepto artístico que manejan: el juego de luces, que rota entre el rojo, negro y blanco; la escenografía de sombreros cónicos de dos metros de altura que invaden todo el escenario y los videos que pasan por la pantalla al fondo de todo, que están especialmente hechos para el show, se combinan con los atuendos de los integrantes: musculosas de cuero rojo, pantalones y botas negras, sombreros rectangulares y antifaces negros. Todo aporta a una puesta en escena que hace, junto a la música, un combo sólido y compacto que llega directo al cerebro. Destrucción y emoción del mejor estilo. "Una propuesta de música beat psicodélica con mezcla de frenético hardcore y beatcore, donde el estilo particular queda acentuado por la estética del vestuario y de los shows", afirman sus integrantes al tratar de definir al grupo, si es eso posible. El juego de guitarras con riffs potentes propios del grunge, enmarcan la voz de Alejandro Alaci; quien canta desde las vísceras y se revuelca por el escenario haciendo gestos que recuerdan a Rob Halfrod, de"Judas Priest", con aullidos siderales que disparan virtuosos solos de guitarra de Fabio Pastrello y Gabriel Guerrisi. El bajo es una presencia constante que remite muchas veces al sonido de "Queens of the Stone Age", aunque por momentos deja de sonar, ya que Gregorio Martínez pasa al sintetizador para insertar capas de sonido, donde se generan los momentos más complejos del repertorio. Tal vez lo más destacable es con la crudeza y velocidad con la que pasaban los temas. Un sonido prolijo y claro con letras audibles, fruto de la experiencia de estar tantos años arriba de los escenarios y que se vio plasmada sobre el escenario del Roxy, el viernes 2 de marzo. Caos organizado La química del grupo con el público, que acompaña haciendo pogos y coreando a la banda, denota que muchos siguen a los brujos desde sus comienzos. Una de las razones por las que la banda regresó al ruedo en 2014 después de estar 16 años sin tocar fue por la insistencia de sus fieles, quienes habían llegado a fogonear la vuelta desde una página web, especialmente creada para dicho objetivo. En varias canciones Alici compartió el micrófono con alguno de ellos, que cantaban las letras de memoria. En otras, se arrojó al mar de manos y se dejaba llevar para ser devuelto con el resto de los músicos. Pude ver a padres junto a sus hijos, seguidores de todas las edades: "Los brujos" supieron ser una de las bandas que encabezaron la renovación del rock a principios de los 90´s junto a "Massacre", "Babasó-nicos" y "El otro Yo". Hoy ya no cuenta con la presencia de su otro cantante, Rick Rua, quien falleció a mediados del 2016 a causa de una enfermedad terminal. Después de una hora y media de pura energía, la banda bajó del escenario con un público encendido que coreaba su nombre. La sorpresa fue que después de hacer un bis y volver a irse, apagando las luces y cerrando nuevamente el telón, reaparecieron para hacer "Kanishka", hit de culto con el cual la gente terminó de des-controlarse. Al terminar, la gente se apiñaba en el puesto de merchandising por hacerse de una copia del último disco o de una remera, y se podían conseguir ediciones "deluxe" que no están en disquerías.

