Los beneficiarios que cobran del lunes 19 al 23 de marzo. Lo informó la institución a través de un comunicado de prensa LUNES 19: - Jubilados y pensionados cuyos haberes no superen los $8705 y sus documentos terminen con 7. MARTES 20: - jubilados y pensionados cuyos haberes no superen los $8705 y sus documentos terminen con 8. MIÉRCOLES 21: - Jubilados y pensionados cuyos haberes no superen los $8705 y sus documentos terminen con 9. JUEVES 22: - Jubilados y pensionados cuyos haberes superen los $8705 y sus documentos terminen en 0 y 1. - Titulares de la Prestación por Desempleo –Plan 1– cuyos documentos terminen en 0 y 1 VIERNES 23: - Jubilados y pensionados cuyos haberes superen los $8705 y sus documentos terminen en 2 y 3. - Titulares de la Prestación por Desempleo –Plan 1– cuyos documentos terminen en 2 y 3. A su vez, el organismo destacó que los calendarios de pagos de todas las prestaciones pueden consultarse en www.anses.gob.ar. opción Accesos Rápidos.



Beneficiarios que cobran del lunes 19 al 23 de marzo

