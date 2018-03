P U B L I C





El temor es una desconfianza y/o angustia por percibir un peligro o mal inminente, sea real o imaginario. La realidad del miedo no es tan solo lo que puede significar, sino el daño que puede hacer en nosotros. Vivir lleno de miedos puede paralizar todos nuestros planes. La Biblia nos dice a los cristianos: "Porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio." (2 Timoteo 1:7) "Es decir, que cualquier tipo de miedo no viene de Dios, ni la voluntad de Él es que estemos angustiados, afligidos y menos temiendo temores a algo así. Conquistar el miedo es una hazaña posible para todos nosotros como cristianos. El amor de Dios en nosotros, erradica todo temor o miedo de nuestro interior. "En esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios". (1ra Juan 4:18) La Biblia dice de dos tipos específicos de temor. El primer tipo es beneficioso, es el temor del Señor. Este tipo de temor no es necesariamente miedo. Más bien es una reverencia por Dios; por Su poder y gloria y también es un apropiado respeto por Su ira y enojo. En otras palabras, es un reconocimiento de todo lo que es Dios, lo cual viene a través de conocerlo a Él y todos Sus atributos. El temor del Señor conlleva muchas bendiciones y beneficios. (Proverbios 1:7) dice, "El principio de la sabiduría es el temor de JEHOVÁ; los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza." Por lo que podemos ver que tanto la sabiduría como el conocimiento comienzan con el temor del Señor. En estos versículos vemos que el temor del Señor proporciona vida, seguridad para tus hijos, protección del mal, confianza y satisfacción. Sin embargo, el segundo tipo de temor mencionado en la Biblia no es beneficioso y debe ser, no sólo disuadido, sino derrotado. Este es el "espíritu de cobardía" Dios nos dice que no temamos estar solos, o estar demasiado débiles, o no ser escuchados, y no temer por nuestras necesidades físicas. Y estas exhortaciones continúan a través de la Biblia, cubriendo muchos diferentes aspectos del "espíritu de temor." Confiar en Dios es rehusarse a ceder ante el temor o miedo. Es acudir a Dios aún en los tiempos más oscuros y confiar en que Él arregle las cosas. Esta confianza procede de conocer a Dios y saber que Él es un Dios bueno, que protege a Sus hijos. Por ejemplo, (Isaías 41:10) nos anima "No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia." Y en el Nuevo Testamento, Jesús dice, "Así que no temáis; más valéis vosotros que muchos pajarillos." (Mateo 10:31). Una vez que hayamos aprendido a poner nuestra confianza en Dios, ya no tendremos temor de las cosas que vengan contra nosotros. Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Hasta la próxima semana! ¡Dios te bendiga! Luís Rodas Rivadavia 447- Campana -Tel. 03489. 427296 / 437492 - luisgurodas@yahoo.com.ar



La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; "El Temor"

Por Luís Rodas

