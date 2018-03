La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 18/mar/2018 La Voz del Águila:

Conferencia de Giorgio Bongiovanni en Pradamano, Italia, febrero 2018 "Un hombre del público le pregunta a Giorgio si Jesús Cristo es de verdad el hijo de Dios encarnado por medio del Espíritu Santo. Giorgio confirma lo que acaba de decir, pero subraya que los tiempos hoy han cambiado; hoy se es más conscientes con respecto a los tiempos de Jesús. Es importante comprender qué es lo que significa HIJO, quién es DIOS y quién es el MESÍAS. Jesús tenía en Su Ser la energía Crística, el espíritu de Cristo. Él hablaba de un Dios Padre, pero Padre de todas las cosas, Padre de todo el Universo. Jesús fue concebido por medio del Espíritu Santo, de una forma que podríamos definir extraterrestre, por voluntad de Dios mismo. Cristo es hijo de Dios, que se encarnó en la Tierra para salvarnos del pecado rescatándonos del karma. Ahora, con la segunda venida de Cristo, somos llamados a elegir nuevamente. Cristo es la luz del mundo y es representada por el sol. El sol es la Inteligencia Crística. El pan y el vino durante la eucaristía representan precisamente el cuerpo y la sangre de Cristo, ya que el grano madura durante el solsticio de verano, lo mismo que la uva, por lo tanto el cuerpo y la sangre de Cristo son el SOL. El espíritu solar se ha encarnado, ha tomado cuerpo y sangre en Jesús de Nazareth. ¡Todos los soles del universo están en Cristo! Una mujer del público le pide que explique el significado de los tres días de oscuridad. Giorgio explica que probablemente grandes astronaves oscurecerán el sol durante tres días y provocarán un eclipse solar completo o parcial. Este evento será precedido por señales visibles para todos, como terremotos, inundaciones, explosiones volcánicas, avistamientos Ufo, caerán los gobiernos y las Bolsas. Probablemente estos eventos empezarán este año. ¡Existe el peligro concreto de una guerra nuclear y ningún político habla de ello, como no se habla nunca de mafia! Los tres días de oscuridad significan una amonestación para la humanidad, un intento extremo para disuadir a los hombres de poder de que utilicen las bombas nucleares que nos llevarían a una tercera guerra mundial. ¡En Europa existen 666 puntos de impacto de mísiles nucleares, en caso de explosión Europa terminaría hecha polvo! Giorgio exhorta a la gente presente en la sala a que tenga fe en Cristo: "los que tienen fe en Él, los que obran en la Verdad, los que hacen obras a favor de la vida, sus almas serán salvadas". Grandes astronaves pondrán a salvo a todos los niños y a los justos, se llevarán con ellos unos diez millones de personas, no más; a algunos se les llevarán en astral, a otros físicamente. Les llevarán por unas semanas o unos meses a bases extraterrestres, como por ejemplo Ganímedes, uno de los satélites de Júpiter. El dorado será evacuado por tres días por motivos de seguridad. Una vez que los extraterrestres hayan limpiado el planeta, a las personas que serán llamadas a instaurar el nuevo reino las traerán nuevamente a la tierra. La imagen de Jesús queda sobrepuesta a la de Giorgio, proyectada sobre la pared detrás y alzando la mirada nos preguntamos ¡cómo es posible ser tan locos como para jugar con armas nucleares!. Solo una sociedad enferma como la nuestra puede hacerlo. ¡Nosotros somos como una garrapata, un cáncer que ha atacado al planeta! Dios es amor, misericordia, dulzura infinita, pero también su paciencia tiene un límite y para salvar nuestra espléndida y amada tierra, no se plantea ni siquiera el problema, extirpará ese mal con toda Su fuerza y Su potencia. Giorgio, con voz firme, anuncia que habrá tres contactos masivos: en el primero se dejarán ver por todos; en el segundo, se dejarán ver y filmar por algunos contactados; en el tercero, además de dejarse ver y filmar, elegirán a un contactado que hará de portavoz suyo. No hablarán directamente ellos con la humanidad, de lo contrario violarían el pacto de no interferir. Si la persona que eligen no quisiera colaborar, los extraterrestres se irán. Nuestros mísiles les atacarán, pero todo se detendrá. ¡Ellos tienen una tecnología tan potente y tan superior a la nuestra que solo un tonto podría creer que puede ganar contra ellos! Continúa el próximo domingo Para más información ingresá a: Facebook: LaVoz del Águila Youtube: La Voz del Águila Mail: lavozdelaguila@yahoo.com.ar

