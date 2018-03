La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 18/mar/2018 Waterpolo:

"Las Dragonas del Paraná" se consagraron campeonas en su primer torneo oficial







En La Plata, el equipo femenino de Campana, Zárate y Exaltación de la Cruz logró el título en su primera competencia. El equipo de waterpolo "Las Dragonas del Paraná", entrenado por Mario Canales e integrado por la campanense Candela Fernández, se consagró campeón en su primer torneo oficial, la "Copa Ciudad de La Plata". "Las Dragonas del Paraná" es un equipo integrado por jugadoras de Campana, Zárate y Exaltación de la Cruz. Y en esta primera experiencia arrasó en el certamen disputado en el Club Universitario de La Plata al lograr seis victorias en seis partidos. Los encuentros se jugaron todos en la misma jornada y "Dragonas del Paraná" tuvo la particularidad de ser el único equipo integrado sólo por mujeres, dado que el resto fueron mixtos o sólo de varones. Los rivales del conjunto de nuestra región fueron: Lomas AC, Universitario (LP), Progresista y Municipalidad de Avellaneda. Tras una primera fase de grupos, se disputaron semifinales y final. Y en ese encuentro decisivo, "Las Dragonas del Paraná" se midieron con el local, Universitario, al que derrotaron por 12-8. Las integrantes del equipo campeón fueron: Lola Canales, Victoria Godoy, Luna Morinigo, Morena Mansilla, Nazarena Besada, Candela Fernández, Marianela Magni, Luna Cufre, Martina Barreto, Antonela Brescacin, Agostina Barbato, Lucia Aloisio y Ana Agnesina De esta jugadores, tanto Lola Canales como la campanense Candela Fernández fueron convocadas a la Preselección Argentina Sub 16 con vistas al Campeonato Sudamericano que se disputará en Brasil. "La verdad que siempre entrenamos duro, pero fuimos a participar sin demasiadas expectativas. Sin embargo, a medida que se soltaron las chicas me di cuenta que el trabajo en los entrenamientos daba sus frutos. Jugaron genial, pudieron jugar todas y el equipo nunca se resignó. Hicieron un torneo perfecto", señaló el entrenador Mario Canales.

DESTACADAS. DOS DE "LAS DRAGONAS" FUERON CONVOCADAS A LA PRESELECCIÓN ARGENTINA SUB 16: LA CAMPANENSE CANDELA FERNÁNDEZ Y LA ZARATEÑA LOLA CANALES.



Waterpolo:

"Las Dragonas del Paraná" se consagraron campeonas en su primer torneo oficial

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: