Ayer cayó 4-2 como visitante frente a Unión Vecinal de Etcheverry, que luego se impuso también por 4-2 en la definición desde los 12 pasos. El Club Atlético La Josefa no pudo ayer hacer valer la ventaja que había obtenido en el partido de ida y quedó eliminado del Torneo Federal C en la serie repechaje de la Región Pampeana Norte. El equipo de nuestra ciudad había vencido 3-1 como local a Unión Vecinal de Etcheverry y con esa ventaja se presentó ayer en la localidad platense. Sin embargo, a lo largo de los 90 minutos, perdió 4-2 y con ese resultado quedó igualado el global de la serie. Así, el desempate fue por definición por penales, instancia en la que brilló el arquero de la UVE. En el desarrollo del juego, La Josefa estuvo dos veces en desventaja, pero las dos veces igualó el marcador, primero por intermedio de Marcelo "Coco" González; y después a través de Iván García. De esa manera parecía encaminar la serie a su favor. Pero en los últimos minutos, cuando ya jugaban 10 contra 10, la UVE consiguió los dos goles que necesitaba para forzar los penales: el primero a los 36 minutos del complemento y el segundo en el cuarto minuto de adición. En los penales, la UVE falló su ejecución en el arranque y, después, "Coco" González adelantó a La Josefa. Fue entonces cuando surgió la figura del arquero Bruno Mc Loughlin, quien tapó dos ejecuciones consecutivas (los remates de Criado y Gómez). Y como los jugadores locales ya no volvieron a fallar, sellaron la serie 4-2 a su favor. De esa manera, Unión Vecinal se metió en los Cuartos de Final de la Región Pampeana Norte (enfrentará a Nueva Alianza de La Plata), mientras que La Josefa se quedó con la bronca lógica de haber dejado pasar una buena oportunidad de seguir sumando hitos en esta histórica participación que llevó adelante en el Torneo Federal C.

Imagen ilustrativa.



Federal C:

La Josefa quedó eliminado en los penales

