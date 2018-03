Rincón Tuerca

SUPER TC 2000: La categoría está arrancando durante este fin de semana su campeonato en el autódromo Juan y Oscar Galvez en Capital Federal. Desde las 10.30 hs televisa Canal 13 a través del programa "Carburando". SUMAR: Con la atención de cuatro karting arranca la temporada en la categoría Kart Plus el armador Diego Bidegain que además cuenta con la posibilidad de sumar dos pilotos más lo que marca un buen presente para el mencionado preparador. AUSENTE: La ausencia a la primera carrera de los chasis del Regional para Gastón Fernandez se terminó confirmando al entender en el equipo que hay detalles para solucionar en el chasis y entendieron que no iban a ser lo competitivo que requiere la categoría. PRUEBA: Basado en este tema Fernandez sumó a su equipo a Enrique Balzano que ya trabaja en el tema y habrá luego una prueba para llegar a la segunda siempre con la motorización de Juanjo Tártara en las condiciones que hoy por hoy demanda la categoría. APOSTAR: Como todos los años Cristian Iglesias apuesta otra temporada a su pasión por las picadas donde el representante de Zárate como siempre continúa siendo un protagonista que pelea los campeonatos en la clase que corra. CERRAR: Finalmente casi sobre el comienzo del campeonato Matías Millas pudo cerrar su participación en el Super TC 2000 con un equipo particular y estará a bordo de un Renault Fluence en el comienzo con este auto que en su momento Spataro ganara los docientos kilómetros de Buenos Aires. RESPALDO: Con el respaldo de la empresa Axion se llegó a cubrir el presupuesto para que el campanense pueda hacer toda la temporada y mantener la posibilidad de Seguir en la categoría que Milla deseaba correr este año. La empresa radicada en nuestra localidad fue determinante para tal logro. MOTIVOS: En reciente nota televisiva Juanjo Tártara contó los motivos por los cuales Fabián Novack se desvinculó del equipo en su momento cuando abruptamente se llevó sus autos de la fortaleza de la Ruta 193 el año pasado a mitad del campeonato. FORMULA RENAULT: La Categoría Escuela del automovilismo nacional está durante este fin de semana llevando adelante su primera fecha del campeonato en el autódromo capitalino. Desde las 10.30 hs televisa Canal 13 a través del programa "Carburando". DECISION: Luego de intentarlo en años anteriores ahora el equipo Emma Rally Team tomó la decisión de correr a partir de ahora en la categoría del Rally Federal donde desembarcarán con sus 4 autos para sumarse y empezar una nueva etapa con todo el potencial de los hermanitos Emma. BALANZA: Dicen que una de las decisiones que mas volcó la balanza para tal cambio tiene que ver con la incorporación del Rally Federal de una fecha en Campana dentro de su calendario y también se hizo saber desde el seno del equipo que vienen con algunos cambios de motorista y de chasista para los diferentes autos con el agregado de un navegante campanense si acepta el ofrecimiento. P.A.K.O.: La categoría arranca su campeonato durante este fin de semana en el Kartódromo Argentino dentro del predio del autódromo capitalino donde desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. TRABAJAR: Con pocas pruebas realizadas hasta el momento Ignacio Lopez sigue trabajando en los presupuestos para arrancar el venidero 8 de abril en el kartódromo de Ciudad Evita dentro de los contenidos de la categoría Prokart que fue la elegida por "Nacho" para este año. SORTEO: Desde el seno del equipo de Juan Pablo Galliano hicieron saber que por estos días saldrá el sorteo por los regalos que se van a entregar a todos los participantes que adquirieron números y salgan favorecidos. El propio piloto se comprometió informar por las redes sociales y agradece a todos quienes colaboran con este emprendimiento. PADECER: Miquea Taborda también padece el tema de los presupuestos para estar este año corriendo en karting y cuesta llegar al número final para estar en pista para el campeón del año anterior. Se busca la posibilidad de llegar a la primera pero aún se está lejos. TC MOURAS: La categoría encara otra competencia de su presente calendario durante este fin de semana en el autódromo platense con su habitual parque de máquinas. Televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa "Carreras Argentinas". CARAVANA: Organizado por el Club del Primer Auto Argentino desde las 8.30 hs se desarrolla una caravana de motos saliendo de la puerta del Museo Manuel Iglesias con destino a Capilla del Señor donde se brindará un desayuno para todos los participantes a su arribo a la ciudad mencionada. Allí se sortearán regalos obsequiados por FT Energía Lucky Lyon, Pinturería Sarmiento, Wagner Motos y AGR Repuestos. CONFIRMAR: El presidente de la categoría Prokart Eduardo Hernandez confirmó que el campeonato para esta propuesta del karting estará arrancando el venidero 8 de abril en el kartódromo Luis Ruben Di Palma anclado en Ciudad Evita e invita a sus pilotos a aprovechar este tiempo para hacerse socio de la categoría. GOLEADOR: La ausencia de Pablo Villaverde en el automovilismo por estos tiempos tienen que ver con su segunda pasión que es el fútbol donde está jugando un campeonato desde su condición de arquero que resultó ser el goleador de su equipo dado que no baja de hacer tres goles por partido que llevan a perder a su escuadra sin miramientos. A este paso va a superar al "Pájaro" Suarez y al "Narigón" Sarna.Mirá vos! DECIDIRSE: Continuando con Juan Carlos Suarez vuelve a correr este año en karting si bien había anunciado un supuesto retiro y el "Pájaro" siempre se mostró inquieto y este año después de algunos cambios decidió que la atención total sea por parte de Orio tanto en el chasis como en el motor. CHASIS DEL REGIONAL: La categoría arranca su campeonato en este fin de semana en el autódromo de Roque Perez "El Orejano" con su parque de máquinas donde desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. COPA RF: Esta especialidad del Karting está realizando durante este fin de semana otra fecha de su campeonato en el kartódromo de Zárate con todas sus clases. Desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. VISITAR: En el curso de la semana Hernan Degiacobbi estuvo visitando talleres buscando poder llegar a algún acuerdo para empezar a armar su auto para la Clase Dos de Alma donde con su Fiat Uno intentará retomar la actividad en algún momento. Si los números le cierran no habrá que descartar el regreso de un protagonista local. SUMANDO: En el flamante geriátrico de la calle Luraschi ya se va sumando gente a los expuestos en esta misma sección, ahora se trata de otro personaje que sin hacer "Barullo" se fue acercando para junto a sus amigos Pedro, Ariel y Marcelo el nuevo integrante Horacio comparte cosas de la vida y del automovilismo que son sus pasiones. DUDAS: Resulta llamativo que aún los dirigentes de regir los escenarios del Campeonato Argentino de Karting pongan en dudas si se debe correr en el kartódromo Internacional de Zárate cuando el mismo está catalogado como uno de los mejores de nuestro país, donde además ya lleva varias temporadas que se corra en Zárate este campeonato tan particular. VENDER: El auto para la Clase Dos de Alma está a la venta con un precio muy particular donde el Fiat Uno tendrá nuevo dueño si quien lo desee este dispuesto a pagar tal precio. El mismo está radicado en nuestra ciudad y dicen que está como terminó la ultima carrera que se utilizó. TC PISTA MOURAS: Por otra fecha del campeonato la categoría encara este fin de semana otra competencia en el autódromo de La Plata con su habitual parque de máquinas. Televisa la TV Pública desde las 11 hs a través del programa "Pistas Argentinas". SEGUIR: El próximo 25 de marzo arranca el campeonato Turismo Zonal Pista donde en la clase Tres estará una nueva temporada el piloto Daniel Vidal que seguirá con el mismo equipo de loa mano de Dante Tamburini. El "Chino" se muestra entusiasmado con el arranque el próximo fin de semana. RALLY FEDERAL: La categoría está realizando su comienzo de Campeonato en la ciudad de Lincol donde desde el viernes empezó la actividad para todas sus clases finalizando en el día de la fecha. FORMULA METROPOLITANA: La categoría Escuela del automovilismo zonal está encarando este fin de semana otras dos carreras de su calendario. Televisa desde las 11 hs el programa "Carreras Argentinas" a través de la TV Pública. APUESTAN: En su equipo todos apuestan a que Sergio Giordano se sumará a la clase Dos de Alma con su Fiat Uno a partir de la próxima carrera dado que los trabajos en el auto están en la última etapa. FIAT COMPETIZIONE: La monomarca llega al autódromo capitalino para desarrollar la primera fecha de su calendario con su habitual parque de autos. Televisa Canal 13 desde las 10.30 hs a través del programa "Carburando". TERMINAR: El pasado domingo la categoría "Rotax" realizó su primera fecha del campeonato donde en la Clase Micro Max el campanense Santino Panetta clasificó décimo segundo y en la final terminó décimo quinto mientras que en la clase Mini Max el zarateño Mateo Benitez clasificó noveno para luego en la final terminó en el puesto noveno los dos representantes de nuestra zona en dicha categoría de Karting. FORMULA CUATRO APAP: Visitan el autódromo platense este fin de semana donde desarrollarán otra fecha del campeonato. Desde las 9 hs arrancan con su espectáculo. KART PLUS: Esta especialidad del Karting está arrancando su campeonato durante este fin de semana en el kartódromo de Zárate donde desde las 10 hs arrancan con su campeonato. ENOJADO: Así se muestra "Pepo" Fernandez por estos días con los dirigentes de la categoría donde viene corriendo con su hijo Gastón. Parece que se le subió la gallegada y no tuvo reparó a la hora de hablar. Que no cunda el pánico! ENCONTRAR: Siguen trabajando para encontrar un auto para Milla y subirse a un TC Mouras para hacer 3 carreras que luego lo habilite para correr como invitado de Matías Rossi en el TC para los mil kilómetros de Buenos Aires. SERA CIERTO? Que el piloto de karting se presentó frente a un motorista y le dijo te pago el alquiler del mismo pero el precio lo pongo yo. Por lógica el armador se hizo el oso y lo sacó carpiendo del taller.

Rincón Tuerca

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: