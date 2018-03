Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del domingo, 18/mar/2018. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del domingo, 18/mar/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves Deportivas Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

U

B

L

I

C Breves Deportivas







Con gol de Blandi. Talleres volvió a ganar. Juegan Boca y River. Del Potro ante Federer. Derrota de Jaguares. CON GOL DE BLANDI Por la 20ª fecha de la Superliga Argentina de Fútbol, San Lorenzo derrotó ayer por 2-0 a Olimpo de Bahía Blanca. Los goles del Ciclón los marcaron Nahuel Barrios y el campanense Nicolás Blandi a los 6 y 12 minutos del segundo tiempo. Con este triunfo, los de Boedo llegaron a los 36 puntos y se ubicaron en la tercera posición, a diez unidades del líder Boca Juniors. TALLERES VOLVIÓ A GANAR El escolta de la Superliga, Talleres de Córdoba, sumó anoche una nueva victoria al vencer 1-0 como local a Defensa y Justicia. Así, el elenco cordobés llegó a los 41 puntos y quedó a cinco de Boca. Ayer también jugaron: Argentinos 1-0 Newells; Temperley 1-2 Huracán; y San Martín (SJ) 3-0 Gimnasia (LP). En tanto, el viernes se registraron los siguientes resultados: Rosario Central 3-1 Chacarita y Colón 1-2 Lanús. JUEGAN BOCA Y RIVER La 20ª fecha de la Superliga continuará hoy y ofrecerá las primeras presentaciones de Boca y River luego de la final de la Supercopa Argentina. Los Xeneizes, líderes del torneo, visitan a Atlético Tucumán desde las 17.45, mientras que el Millonario recibirá a Belgrano de Córdoba a partir de las 20.00. Los otros tres partidos que se jugarán hoy son: Racing Club vs Patronato (11.00), Arsenal vs Vélez Sarsfield (13.15) y Estudiantes vs Godoy Cruz (15.30). Mientras que el cierre será mañana lunes con: Banfield vs Unión (19.00) y Tigre vs Independiente (21.15). DEL POTRO ANTE FEDERER El tandilense Juan Martín Del Potro definirá hoy el Masters 1000 de Indian Wells frente al suizo Roger Federer, número 1 del ranking mundial y defensor del título. El tenista argentino se clasificó a la final al superar 6-2 y 6-3 al canadiense Milos Raonic, mientras que la leyenda suiza necesitó tres sets para doblegar al croata Borna Coric, al que venció 5-7, 6-4 y 6-4. En tanto, la final del cuadro femenino la protagonizarán la japonesa Naomi Osaka y la rusa Daria Kasátkina. DERROTA DE JAGUARES Por la quinta fecha del Super Rugby 2018, los Jaguares cayeron ayer 18-7 frente a los Reds de Australia en un partido que se disputó en cancha de Vélez Sarsfield. Los puntos de la franquicia argentina llegaron a través de un try de Bautista Delguy y la posterior conversión de Nicolás Sánchez. De esta manera, el conjunto dirigido por Mario Ledesma cosechó su cuarta derrota en cinco presentaciones en este certamen.



Breves Deportivas

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: