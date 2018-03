Culminó una nueva edición del Ciclo de Cine Latinoamericano

El fin de semana, las funciones de "El amparo" y "Landfill Harmonic" se trasladaron al Auditorio de Tenaris. El Ciclo de Cine Latinoamericano de Tenaris se volvió a confirmar como una cita ineludible de la agenda cultural campa-nense, con una gran cantidad de vecinos que respondieron a la invitación a compartir en familia tres impactantes historias de nuestro continente. Así, más de 600 espectadores se congregaron en el Campito de Siderca y en el Auditorio de Tenaris para disfrutar de las noches de película, que arrancaron el viernes con la proyección del film argentino "Una especie de familia". "La investigación para el guion nos llevó con Diego (Lerman), el director de la película, a Misiones. La experiencia de filmar en un lugar así es algo que te pone en contacto con la realidad de nuestro país", explicó Nicolás Avruj, productor ejecutivo de la cinta, quien acompañó la proyección y respondió luego preguntas del público. Las condiciones climáticas obligaron a trasladar las funciones del sábado y domingo bajo techo. Sin embargo, esto no le restó espectadores a "El amparo" (Venezuela) ni al documental "Landfill Harmonic" (Paraguay), que con miradas distintas retrataron la problemática social latinoamericana. "Es un género construido a partir de un montón de eventos únicos e increíbles que sucedieron en verdad, y que trabaja con ellos para contar una historia, es este caso, una muy esperanzadora: el arte es suficiente para transformar vidas", explicó el documentalista argentino Ulises Rosell, artista invitado para analizar junto a los vecinos el film centrado en una orquesta de Asunción del Paraguay que utiliza instrumentos hechos con materiales reciclados. Juan González, uno de los tantos espectadores, no quiso perderse ninguna de las tres jornadas cinematográficas. "Como siempre, el festival estuvo muy bien organizado. Hay que aprovechar la oportunidad de ver en Campana cine que no es posible encontrar en el circuito comercial", aseguró. Antes de entrar a la proyección del domingo, Silvia Jaroslavsky reconoció que aún estaba impresionada por "El amparo", la historia del día anterior. "Sobre todo, me asombró la dignidad de los protagonistas. Vengo todos los años al Ciclo de Cine Latinoamericano, me gusta, es una propuesta distinta", afirmó.

EL CICLO REUNIÓ A MÁS DE 600 VECINOS Y FUE NUEVAMENTE UN ÉXITO.

¡Última noche de #CineLatinoamericano en el Auditorio de Tenaris! (Dr Simini 250, Campana). Hoy a las 20hs nos visita un invitado muy especial: el documentalista Ulises Rosell reflexionará con los presentes sobre el género, en la previa del film paraguayo "Landfill Harmonic". pic.twitter.com/4iHi6eEswh — Tenaris Argentina (@Tenaris_ar) 18 de marzo de 2018

Culminó una nueva edición del Ciclo de Cine Latinoamericano

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: