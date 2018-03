Paritarias municipales: comenzaron las discusiones de aumento salarial

P U B L I C



El ofrecimiento del Ejecutivo estuvo por debajo del 15% de incremento y fue rechazado por el Sindicato. Volverán a reunirse el próximo lunes. El Gobierno y el Sindicato de Trabajadores Municipales de Campana (STMC) tuvieron este lunes su primera discusión salarial del año. Y pese al hermetismo con que se manejó el encuentro, La Auténtica Defensa logró averiguar un aproximado de las cifras manejadas. La gestión Abella y el gremio abrieron en febrero las negociaciones, pero hasta el momento el tema sueldos no se había tocado. Ayer llegó el día y también la primera oferta oficial, que resultó inferior a la media del 15% aconsejada desde el Gobierno nacional. Según trascendió, se ofreció pagar ese aumento en dos cuotas. También, que en lugar de la clausula gatillo - que igualaría de forma automática un eventual desfasaje de la suba acordada con la inflación -, la propuesta incluye una clausula de revisión para el mes de enero. El STMC rechazó la propuesta para, en cambio, proponer una suba similar a la del Gobierno, pero solo para el primer semestre; en el segundo, las partes deberían volver a negociar. Además, la contraoferta gremial incluye cláusula gatillo. Ambas partes volverán a verse las caras el próximo lunes. Días atrás, el titular de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (Fe.Si.Mu.Bo.), Rubén "Cholo" García, había rechazado el 15% de aumento salarial que, en consonancia con lo pregonado por Nación, comenzaron a proponer algunos jefes comunales. A su vez, exigió que los sueldos estén por encima del salario mínimo, vital y móvil. El líder gremial señaló que "el techo del 15 por ciento es insuficiente y no alcanza porque muchos intendentes no lo incluyen siquiera en los básicos", y añadió que el sueldo del trabajador "se diluye en ítems no remunerativos que luego bajan aún más el aguinaldo y las futuras jubilaciones". También pidió "un urgente sinceramiento salarial debido que en gran parte de los municipios bonaerenses se pagan básicos que están debajo del Salario Mínimo, Vital y Móvil", establecido en 9.500 pesos desde enero.

