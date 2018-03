Consejo Escolar: "Tati" Montani no asume y le deja su lugar a la oficialista Fabiana Savoini

RUBÉN "TATI" MONTANI

Desde la UV Más Campana explicaron que el profesor de educación física, que debía reemplazar a Nelda García, seguirá ligado a su actividad privada. Así, ayer se confirmó que en su lugar asumirá de la directora de la Secundaria Nº10 del barrio San Cayetano. La designación de la presidenta del Consejo Escolar, Nelda García, al frente del área de Cultura y Educación municipal, obliga a convocar a un consejero escolar suplente que la reemplace. En prinicipio, se creía que esa tarea le iba a corresponder a Rubén "Tati" Montani, reconocido profesor de educación física que había integrado la lista de consejeros escolares de Cambiemos en el 2015 en representación del espacio hoy denominado UV Más Campana. No obstante, el fin de semana se confirmó que Montani seguirá ligado a su actividad privada, lo que le cede el paso a Fabiana Savoini, actual directora de la Secundaría Nº10 del barrio San Cayetano. "Estamos viendo de qué manera se puede resolver, pero hasta ahora Tati no va a poder asumir, porque él labura en la mañana en el Campana Boat Club, un trabajo en relación de dependencia, y no puede tomar licencia por cargo político", explicaron desde la UV Más Campana el sábado, ante la consulta de este medio. Y ayer, desde el Municipio se confirmó la asunción de Savoini, la segunda concejal suplente electa en la boleta que llevó a Abella a la intendencia hace dos años. Los cambios no alteran la composición política del cuerpo, que seguirá así integrado por cinco representantes de Cambiemos y uno de Unidad Ciudadana. La decisión de Montani de no asumir el cargo que por derecho le correspondía ha vuelto a disparar las acusaciones del peronismo de la existencia de un pacto secreto entre Abella y el líder de la UV Más Campana, Axel Cantlon. Aunque ningún concejal ofreció declaraciones este lunes, esa idea resurgió con fuerza en las últimas horas, lo que profundizará en la práctica la coordinación de los esfuerzos legislativos entre el PJ y el monobloque del Frente Renovador frente a lo que -imaginan- es una nueva mayoría oficialista en el HCD.

Consejo Escolar: "Tati" Montani no asume y le deja su lugar a la oficialista Fabiana Savoini

