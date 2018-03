P U B L I C



En los 90 minutos perdió como visitante 2-1 ante 12 de Octubre, que así igualó la serie. Después, en la definición desde los doce pasos, el equipo nicoleño se impuso por 3 a 1. No fue un buen fin de semana para los equipos de la Liga Campanense de Fútbol, especialmente desde los 12 pasos. Es que tanto el Club Atlético La Josefa en el Torneo Federal C como Atlético Las Campanas en la Copa Federación fueron eliminados en definición por penales después de no poder sostener la ventaja que habían conseguido como locales en los partidos de ida de sus respectivas series. La Josefa cayó el sábado en La Plata ante Unión Vecinal de Etcheverry. Y el domingo fue el turno de Las Campanas, que viajó a San Nicolás con ventaja de 2-1, pero que perdió por el mismo marcador ante 12 de Octubre, que de esa manera forzó el desempate por penales para quedarse con el boleto a los Cuartos de Final de la Copa Federación. El equipo dirigido por Luis Cejas y Carlos Navazzotti no tuvo un buen arranque y rápidamente quedó 1-0 abajo. Y ese primer tiempo le siguió siendo adverso a pesar de quedar con un hombre más. De hecho, el local llegó al 2-0 después que Franco Cejas convirtiera el rebote del penal que le atajó antes Emmanuel Coesta. Con ese resultado, Las Campanas quedaba eliminado. Por eso, en el complemento mostró otra versión. Rápidamente llegó al descuento (gol de penal de Nicolás González) e igualó la serie. Y después fue en busca del tanto que le diera el empate y el pase a la próxima instancia. Sin embargo, a pesar de contar con buenas oportunidades (especialmente en los pies de González y Michel Bustamante), no pudo llegar al segundo tanto y de esa manera la serie debió definirse por penales. En esa instancia brilló el arquero Nahuel Peñaloza, quien contuvo tres de los cuatro remates de Atlético Las Campanas y además convirtió su ejecución para el 3-1 que le permitió a 12 de Octubre de San Nicolás avanzar a los Cuartos de Final de esta Copa Federación Norte. SÍNTESIS DEL PARTIDO 12 DE OCTUBRE (2): Nahuel Peñaloza; Facundo Ledesma, Enzo Garayalde, Leonel Rossi y Diego Vílchez; Elías Galván, Silvio Motta, Leonel Leiva y Franco Cejas (Leonardo Pintos); Juan Cruz Torres (Jeremías Acosta) y Fernando González. DT: Marcelo Acuña. ATLÉTICO LAS CAMPANAS (1): Emmanuel Coesta; Tulio Barrios, Agustín Godoy, Roberto Sosa (Enzo Ramallo) y Valentín Miño; Nicolás Giménez, Daniel Miño (Vélez Penayo), Damián Arce y Michel Bustamante; Nicolás González y Diego Gómez (Gastón Capovilla). DT: Luis Cejas. GOLES: PT 2m Facundo Ledesma (12O), 34m Franco Cejas (12O). ST 8m Nicolás González (ALC), de penal. EXPULSADO: PT 26m Elías Galván (12O), por doble amarilla. INCIDENCIA: PT 34m Emmanuel Coesta (ALC) le desvió un penal a Cejas (12O). CANCHA: Estadio Manuel Santos Podestá. ARBITRO: Sergio Alessandro.

NO QUISO ENTRAR. DESPUÉS DE QUEDAR 2-0 ABAJO EN EL PRIMER TIEMPO, LAS CAMPANAS LOGRÓ EL DESCUENTO EN EL ST Y DESPUÉS TUVO CHANCES PARA EL EMPATE.



Copa Federación:

Atlético Las Campanas fue eliminado en los penales

