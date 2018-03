La Auténtica Defensa. Edición del martes, 20/mar/2018 Primera D:

Puerto Nuevo visita esta tarde al líder Victoriano Arenas









SE CIERRA LA FECHA La 23ª jornada de la Primera D culminará hoy con tres partidos, porque además de Victoriano Arenas vs Puerto Nuevo también jugarán: Juventud Unida vs Deportivo Paraguayo y Centro Español vs Atlas. Los restantes partidos de esta fecha terminaron de la siguiente manera: Lamadrid 2-0 Argentino de Merlo; Liniers 2-0 Yupanqui; Argentino de Rosario 5-1 Central Ballester; Lugano 2-2 Muñiz; y Real Pilar 1-0 Claypole. Con varias bajas en defensa, el Auriazul se presentará desde las 16 horas en Valentin Alsina, buscando cortar su racha de dos derrotas consecutivas para seguir prendido en la pelea por el Reducido. El partido tendrá arbitraje de Tomás Duilio. Luego de la dolorosa derrota sufrida frente a Atlético Lugano como local el pasado miércoles, Puerto Nuevo irá hoy en busca de la recuperación. Aunque no la tendrá nada sencillo: enfrentará como visitante al líder del campeonato, Victoriano Arenas, en un partido que comenzará a las 16 horas con arbitraje de Tomás Duilio. Será, sin dudas, una dura prueba para el equipo conducido por Hugo Medina. Es que Victoriano Arenas está demostrando solidez y por eso pudo llegar a tomar hasta siete puntos de ventaja en la cima de la tabla. Hoy, tras la victoria de Lamadrid sobre Argentino de Merlo, intentará volver a llevar la diferencia a ese número. Por su parte, el Auriazul necesita volver a la senda positiva luego de las caídas consecutivas frente a Argentino de Merlo y Lugano que lo alejaron de la novena posición, último lugar de clasificación al Reducido por el segundo ascenso. Para visitar a Victoriano Arenas, el entrenador Hugo Medina no podrá contar con Antoni Rodríguez (expulsado el miércoles), Joaquín Montiel (cinco amarillas), Tadeo MacIntyre (fisura de mandíbula) y Sergio Robles (microdesgarro). En contrapartida, recupera a Paulo Boumerá, quien cumplió su sanción tras llegar al límite de amarillas. Así, "Poli" formará zaga central junto a Raúl Colombo, mientras que Ángel Ramón continuará como lateral izquierdo. En tanto, para el derecho hay dos candidatos: Brian Aguirre y Rodrigo Alconada. En el mediocampo, Hugo Medina probó variantes y mantiene también algunas dudas, porque Eliseo Aguirre podría ingresar para reforzar la contención. De esta manera, la probable alineación de Puerto Nuevo para visitar esta tarde a Victoriano Arenas sería: Rodrigo Ponce De León; Brian Aguirre o Rodrigo Alconada, Alconada, Raúl Colombo, Paulo Boumerá, Ángel Ramón; Franco Colliard o Cristian Torres, Kevin Redondo, Eliseo Aguirre o Colliard, Nicolás Rodríguez; Pablo Sosa y Orlando Sosa.

Imagen ilustrativa. Foto: YouTube. EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 40. En 39 partidos, Puerto Nuevo ganó 11, Victoriano Arenas se impuso en 17 ocasiones e igualaron en 11 oportunidades. El Auriazul convirtió 59 goles mientras que el conjunto de Valentín Alsina marcó 67. COMO LOCAL PUERTO NUEVO. Jugaron 19 veces: Puerto ganó 6 partidos (25 goles); Arenas obtuvo 8 victorias (25 goles). Empataron 5 veces. COMO LOCAL VICTORIANO ARENAS. Jugaron 20 veces: Puerto ganó 5 encuentros (34 goles); Arenas logró 9 victorias (42 goles). Empataron 6 veces. EL RESULTADO DE LA PRIMERA RUEDA. El lunes 16 de octubre de 2017, por la 8ª fecha, Victoriano Arenas se impuso 2-0 en Campana con goles de Leonel Parraguez y Matías Coselli. EL ULTIMO ENCUENTRO VISITANTE. El miércoles 12 de abril de 2017, por la 21ª fecha de la Primera D 2016/17, Victoriano Arenas se impuso 3-1. APOSTILLAS: Puerto Nuevo acumula 2 partidos sin ganar con 2 derrotas consecutivas. La última victoria Portuaria fue el lunes 12 de diciembre de 2016 por 2 a 0 con goles de Franco Colliard y Jorge Ubiría.

