La Auténtica Defensa. Edición del martes, 20/mar/2018 "Papás viajeros" de la Asociación Síndrome de Down visitarán la ciudad







Con la organización del Municipio, la ONG brindará una charla gratuita en el Teatro Municipal Pedro Barbero el viernes. Además, el domingo 25 se realizará la tradicional caminata para promover los derechos de las personas con Síndrome de Down. La ONG "Papás viajeros" perteneciente a la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA) visitará la ciudad. Con la organización de la Dirección de Discapacidad del Municipio, los "papás viajeros" estarán presentando una charla de entrada libre y gratuita el próximo viernes a las 18 en el Teatro Pedro Barbero. Esta actividad se realiza en el marco de la Semana de Concientización para la Promoción de los Derechos de las Personas con Síndrome de Down que se conmemora desde el 19 hasta el 25 de marzo. La semana cerrará en la ciudad con la tradicional caminata organizada por Mónica Navarro y el apoyo y participación de diferentes instituciones. SOBRE LAS ACTIVIDADES La misión del grupo "Papás viajeros" es la difusión de toda la temática del Síndrome de Down como también de las actividades de ASDRA. Recorren el país para difundir un mensaje esperanzador y realista respecto de las personas con síndrome de Down. "Ellos visitan la ciudad para compartirnos sus experiencias y hablar sobre distintas temáticas relacionadas a la vida de las personas con Síndrome de Down", comentó la directora de Discapacidad, Márgara Pons. Y agregó que "esta visita es muy gratificante. ASDRA tiene una extensa y prestigiosa trayectoria. Además, fue pionera en la promoción de derechos". Según precisó Pons, la charla estará dirigida a toda la comunidad. Es gratuita y no hay ningún requisito para participar. Para cerrar la semana, el domingo 25 se realizará por quinto año consecutivo una caminata en la plaza Eduardo Costa. Ese día habrá otras actividades. "Esta semana es sumamente importante porque convoca a todo el país a movilizarse en pos de la concientización y de garantizar los derechos. Las personas con discapacidad no tienen derechos aparte ni derechos distintos. Sin embargo, como suele ser un grupo vulnerado estas acciones son necesarias para generar conciencia", comentó Pons. Finalmente, la funcionaria mencionó que "se está socializando la información" y "que es importante que los padres y las familias pueden conocer las leyes, los derechos y la importancia de la inclusión tanto en el ámbito escolar como en cada aspecto de la vida cotidiana".

CONCIENTIZACION. Márgara Pons dió detalles de la charla



"Papás viajeros" de la Asociación Síndrome de Down visitarán la ciudad

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: