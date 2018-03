Sospechan que la clausura de LandNort podría ser un montaje

P U B L I C







PONIENDO EL CUERPO. Quirino, frente a la tranquera de LandNort, impidiendo el acceso de camiones a la planta clausurada el viernes pasado.

Según el "Frente Barrial Campana", formaría parte de una maniobra para que la empresa acusada de contaminar, pueda retirarse de Campana sin remediar sueldos ni dar lugar a ningún tipo de resarcimiento a las víctimas. Como informamos en la edición del sábado, el viernes por la tarde la Municipalidad de Campana procedió a clausura de la empresa LandNort, que se dedica al tratamiento de residuos orgánicos utilizando la técnica de "land farming", en un predio de más de 50 hectáreas ubicado en los fondos del barrio Las Praderas. Sin embargo, ese mismo día, integrantes del "Frente Barrial Campana" citaron a la prensa local para manifestar que la clausura no era efectiva, dado que había dos fajas, una cada lado de la tranquera, pero no una que cruzara ambas y permitiera comprobar si había sido violada o no. De hecho, los vecinos montaron guardia en el lugar y cuando ya había caído el sol, cerca de las 19:45, evitaron que un camión ingresara al predio, lo cual expusieron esa misma noche en la comisaría local, luego de llamar a la policía para que se hiciera presente en el lugar. VISIBILIDAD Raúl Quirino, uno de los principales referentes del "Frente" fue quien evitó el ingreso del camión sentándose frente a la tranquera, y expuso en la comisaría lo sucedido esa misma noche. Pero además, ayer realizó una presentación en el Juzgado Federal de Campana relatando lo sucedido y, citando el marco legal existente, manifestó que "las instituciones de participación social están clausuradas, donde el daño ambiental se programa desde el propio Estado Municipal y donde la Justicia nunca ha identificado, juzgado y penalizado a los operadores políticos y empresariales que causaron los daños a las personas y los estragos ambientales y territoriales". Desde el anuncio de que la Reserva Natural Otamendi se transformará en el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, la actividad de LandNort volvió a cobrar visibilidad dado que los vecinos liderados por Quirino expusieron sus preocupaciones ante las autoridades de Parques. El incluso firmaron un acta de colaboración mutua en estos temas, que incluye el ordenamiento de la "zona de amortiguamiento" fuera de los límites del futuro Parque Nacional y que incluye necesariamente zonas urbanizadas de Campana, vecinas al lugar: léase Otamendi, San Jacinto, y Las Praderas, entre otros barrios. SOSPECHAS Pero todo lo que reluce no es oro para Quirino, quien incluso acusa a todo el cuerpo de concejales de Campana de mirar para otro lado: "En vez de acompañarnos con el tema LandNort, se presentan en los barrios, pero sólo resueltos a combatir el polvo que vuela en las calles de tierra pidiendo un camión regador". Quirino dijo también que LandNort tendría abierto un concurso preventivo caratulado "Landnort S.A. s/Concurso Preventivo" tramitado el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 1, del Departamento Judicial Morón y que la actual clausura sería funcional a los intereses de la empresa. "Así planteada –afirmó Quirino a LAD- esta clausura es un buen negocio para LandNort, porque dadas las circunstancias le permitiría zafar de pagar el plan de remediación y el pasivo ambiental causado contra el territorio de Campana, y zafar también de resarcir a las víctimas de su accionar". En ese sentido, semanas atrás, frente a las autoridades de Parques Nacionales Quirino aseguró tener en su poder pruebas contundentes contra la empresa y que, para preservar la integridad física del testigo, antes de presentarlas a la Justicia ya le entregó una copia en mano a Adolfo Pérez Esquivel; y está a la espera de poder hacer lo propio también con la gobernadora María Eugenia Vidal. Clausura de LandNort: se inspeccionó el día de hoy y no se observaron movimientos en la planta. pic.twitter.com/P2CeTxTM15 — MunicipalidadCampana (@campanagov) 17 de marzo de 2018 Poniendo el cuerpo. Ayer Quirino sentado frente a la tranquera de LandNort impidiendo el acceso de camiones a la planta clausurada. Exclusivo para #LaAutenticaDefensa pic.twitter.com/ppIg41p1u5 — Fernando Andrioli (@frandrioli) 17 de marzo de 2018

Sospechan que la clausura de LandNort podría ser un montaje

