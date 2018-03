Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del martes, 20/mar/2018. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del martes, 20/mar/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves Deportivas Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

Boca, con seis de ventaja. Gol de Leo Sigali. Arrancó la selección. Sube Del Potro. Básquet: Liga Nacional. Moto GP: Ganó Dovizioso BOCA, CON SEIS DE VENTAJA Luego del agónico empate 1-1 que consiguió frente a Atlético Tucumán como visitante, Boca Jrs (47) se mantiene como único líder de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF), ahora con seis puntos de ventaja sobre Talleres de Córdoba (41), que será su próximo rival en La Bombonera. Los resultados de la 20ª fecha de la SAF fueron los siguientes: Rosario Central 3-1 Chacarita; Colón 1-2 Lanús; Argentinos Juniors 1-0 Newells; Temperley 1-2 Huracán; San Martín (SJ) 3-0 Gimnasia (LP); San Lorenzo 2-0 Olimpo (BB); Talleres (C) 1-0 Defensa y Justicia; Racing Club 5-0 Patronato; Arsenal 1-1 Vélez Sarsfield; Estudiantes (LP) 0-1 Godoy Cruz; Atlético Tucumán 1-1 Boca Juniors; River Plate 3-1 Belgrano. Anoche, al cierre de esta edición jugaban: Banfield vs Unión y Tigre vs Independiente. GOL DE LEO SIGALI El campanense Leonardo Sigali marcó el primer tanto de la goleada de Racing Club sobre Patronato de Paraná. De esta manera, el defensor consiguió su segunda conquista con la camiseta de La Academia. Además, fue el segundo gol de un campanense en la 20ª fecha de la Superliga, dado que Nicolás Blandi marcó en la victoria de San Lorenzo frente a Olimpo. En tanto, Juan Mercier fue titular también en el Ciclón, mientras que Nazareno Solís jugó desde el arranque en Huracán (fue reemplazado a los 16 del ST por Fernando Coniglio). En cambio, no fueron convocados ni Matías Ballini en Atlético Tucumán ni Federico Godoy en San Martín de San Juan. ARRANCÓ LA SELECCIÓN La Selección Argentina realizó ayer su primer entrenamiento en Manchester, Inglaterra, donde el viernes enfrentará a Italia en el primero de dos encuentros amistosos (será desde las 16.45 en cancha del Manchester City). El segundo partido preparatorio camino al Mundial de Rusia será el martes 27 frente a España a partir de las 16.30 horas en el Wanda Metropolitano, estadio del Atlético de Madrid. SUBE DEL POTRO El tandilense Juan Martín Del Potro venció al suizo Roger Federer y se consagró campeón del Masters 1000 de Indian Wells. De esta manera, el tenista argentino consiguió su primer título de esta categoría y logró avanzar hasta el 6º puesto del ranking mundial, que sigue siendo liderado por el propio Federer. El resto de los argentinos en el Top 100 son: Diego Schwartzman (16º), Leonardo Mayer (45º), Guido Pella (61º), Horacio Zeballos (66º), Federico Delbonis (67º) y Nicolás Kicker (87º). La principal actividad tenística de esta semana será el Masters 1000 de Miami que comenzará mañana miércoles. BÁSQUET: LIGA NACIONAL San Lorenzo sigue siendo el líder de la Liga Nacional de Básquet con registro de 18 victorias y 3 derrotas. Lo siguen: San Martín de Corrientes (18-7), Quimsa de Santiago del Estero (17-8), Instituto de Córdoba (17-9) y Atenas de Córdoba (15-8). MOTO GP: GANÓ DOVIZIOSO En Qatar, el italiano Andrea Dovizioso (Ducati) ganó la primera carrera de la temporada del MotoGP. El segundo lugar fue para el tretacampeón y defensor del título, el español Marc Márquez (Honda). Mientras que el podio lo completó el histórico Valentino Rossi (Yamaha), ganador de siete campeonatos.

