Hoy, Macri y Vidal en Campana

Con baja expectativa de acuerdo El Gobierno bonaerense y los docentes protagonizarán hoy el cuarto encuentro paritario para discutir salarios, aunque (a priori) no hay grandes expectativas de acuerdo e incluso los gremios ya tienen planeado un bocinazo de protesta para después de la reunión. El Ejecutivo y los representantes gremiales se encontrarán a partir de las 14 horas en el Ministerio de Economía provincial. Allí, la administración de María Eugenia Vidal acercará a los sindicatos una nueva oferta, tras el último rechazo a un 15% (en tres tramos y con cláusula de revisión). "Esperamos que el Gobierno de la provincia sorprenda y pueda hacer una propuesta para superar este conflicto", comentó el titular de Suteba, Roberto Baradel. Y advirtió que un ofrecimiento para ser puesto a consideración debe ser con "cláusula automática" y superior a "un 20%". El Presidente de la Nación y la Gobernadora llegarían a la Escuela Normal para presentar los resultados de la evaluación nacional Aprender 2017. Será horas antes del encuentro paritario del gobierno provincial con los gremios docentes Aunque no trascendieron mayores detalles, La Auténtica Defensa pudo confirmar anoche que el Presidente de la Nación, Mauricio Macri, y la Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, compartirían hoy un acto en nuestra ciudad. La visita de ambos mandatarios está planificada en la Escuela Normal (donde aterrizaría el helicóptero en el que viajarían juntos) y obedecería a la presentación de los resultados de la evaluación nacional Aprender 2017. Según informa la Presidencia de la Nación en su sitio web, las pruebas Aprender "buscan conocer cuál es el estado de nuestro sistema educativo". "Aprender es el dispositivo nacional de evaluación de los aprendizajes de los estudiantes y de sistematización de información acerca de algunas condiciones en las que ellos se desarrollan", agrega. Este dispositivo fue desarrollado por la Secretaria de Evaluación del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación, acordado con el Consejo Federal de Educación y con la participación de "docentes y especialistas del sistema educativo". "Los contenidos a evaluar son los establecidos por el consejo federal en base a los núcleos de aprendizajes prioritarios del currículo nacional", remarcan desde Presidencia. "El objetivo de Aprender es obtener y generar información oportuna y de calidad para conocer mejor ciertas dimensiones del aprendizaje y de contexto de todas las escuelas del país de primaria y secundaria, conocer ciertos logros alcanzados y los desafíos pendientes del sistema educativo y, de esta manera, brindar orientaciones que contribuyan a la mejora continua de la educación y a una mayor equidad. Sabemos que toda evaluación es un recorte de realidades complejas, pero sin información del conjunto de escuelas, llevara mucho más tiempo disminuir las inequidades vigentes en nuestra educación", explica el sitio casarosada.gob.ar. En cambios, los gremios docentes de todo el país han rechazado las pruebas Aprender. "Estas evaluaciones, lejos de intentar mejorar la Educación Pública, apuntan a su vaciamiento y desintegración buscando estigmatizar la figura del docente al responsabilizarlo de los supuestamente bajos niveles de aprendizaje de los alumnos", dispararon el año pasado desde la Federación Nacional de Docentes. "No es que estemos en contra de las evaluaciones, sí de este tipo que son estandarizadas y parciales. Lamentablemente no nos ha convocado para poder discutirlas. Muchos docentes no la hacen y hay chicos y papás que no están de acuerdo. No tiene relación con el contexto y el aporte que hace el maestro. Son aspectos más comerciales que otra cosa", las criticó Roberto Baradel, Secretario General de SUTEBA. El año pasado, Macri presentó los resultados de la evaluación Aprender 2016 en la Quinta de Olivos. Fue el 21 de marzo, en medio de un paro nacional docente, cuando señaló que hay una "terrible inequidad" entre el alumno que puede ir a una escuela privada y aquel que tiene que "caer en la escuela pública". Luego, el Presidente agregó que "cuatro de cada diez alumnos de sexto grado no comprende textos en la escuela pública, y en la privada, son dos". En tanto, el Operativo Aprender 2017, cuyos resultados Macri y Vidal estarían presentando hoy en nuestra ciudad, se realizó en noviembre del año pasado. La evaluación abarcó a 1.210.620 alumnos de 31.300 escuelas: 6.150 de cuarto grado del primario, 746.756 de sexto grado del mismo nivel y 457.714 de quinto y sexto año del secundario. Cuando inauguró el Ciclo Lectivo 2018 en Corrientes, el Presidente pidió "no esconder los resultados" de estas evaluaciones. "No hay que tener miedo a la verdad, debemos enfrentarla juntos. Creo en ustedes, creo en los docentes y en lo que somos capaces de hacer los argentinos", señaló Macri el pasado 5 de marzo.



PRUEBA APRENDER. Cuando inauguró el Ciclo Lectivo 2018 en Corrientes, el Presidente macri pidió "no esconder los resultados" de estas evaluaciones.

#Ahora Operativo de Seguridad de Gendarmería esperando el arribo del Presidente y la Gobernadora a Campana pic.twitter.com/KU3xSisCiO — Fernando Andrioli (@frandrioli) 21 de marzo de 2018 EN VIVO: Anuncio de los Resultados del Operativo Aprender 2017 https://t.co/2Zyh2AwJSd — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) 21 de marzo de 2018

Hoy, Macri y Vidal en Campana

