Antes de fin de mes arrancaría la ampliación de la Av. Rivadavia

Así lo aseguro ayer el intendente Abella en "La mañana de la Simple" que conducen Rubén Dusac y Carlos Abatángelo. También habló sobre el avance en la Av. Rocca, la rotonda de Mc Donald’s y el Camino de Pie de Barranco. "Te tiro una primicia: antes de fin de mes arranca la ampliación de la Av. Rivadavia" le dijo el Intendente Abella al aire, ayer por la mañana al conductor Rubén Dusac, mientras promediaba una entrevista no programada: el intendente pasó por FM Simple a "tomar un mate" (que, dicho sea de paso, estaba frío y pidió que calienten). La obra a la que se refirió el Intendente es la construcción de una doble mano con cantero central, y colectoras, desde el barrio Villa Nueva hasta la rotonda de Las Acacias, sobre Ruta 6, con fondos de la provincia de Buenos Aires. El convenio lo firmó el propio Abella hace exactamente 1 año con el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, Roberto Gigante. En aquella oportunidad, Abella explicó el valor estratégico de la obra "que estaba guardada hacía décadas en un cajón", aseverando que la misma "será fundamental para el desarrollo de Campana" porque se logrará que "el casco urbano se expanda aún más" y que "cambiará el eje de la ciudad, ya que desde el puente de la Panamericana hasta la rotonda del barrio Las Acacias se ampliará el camino y esto mejorará la transitabilidad de los vecinos".

AMPLIACION DEL CASCO URBANO. La Av. Rivadavia tendrá dos manos en ambos sentidos, hasta la rotonda de Ruta 6. AV. ROCCA Ayer por la mañana, Dusac también consultó al Intendente por las obras de remodelación de la Av. Rocca que, aparentemente, no tendrían el ritmo esperado. En ese sentido, Abella explicó que las demoras en el avance se deben a que el proyecto tiene previsto el tendido de cañerías que a futuro permitirán el soterramiento de todo el cableado aéreo existente: alumbrado público, suministro eléctrico de los frentistas, servicio de cable y telefonía; y que ya lanzada la obra, esta condición necesitaba de ciertos acuerdos técnicos que ya están en vía de solución. "No es que no se previó, sino que una vez trabajando en el terreno, surgen cuestiones que hay que ponderar en el lugar". En ese sentido, La Auténtica Defensa consultó por el mismo tema al Arq. Fernando Sajnín, Presidente de JUSA SA y adjudicataria de la obra, quien confirmó la versión del Intendente y agregó que si bien el ritmo de los trabajos se vio afectado, la dilación "no afectará los plazos comprometidos" para su finalización, prevista para antes de fin de año. Sobre el final de la entrevista a Abella, se sumó Abatángelo, quien lo consultó sobre la rotonda de Mc Donald’s. El Intendente no habló de plazos, pero explicó que la obra estaba incluida en el pliego de la ampliación de la concesión a Autopistas del Sol y que su intención es que esté terminada antes de que finalice su mandato. Abella aclaró que la concesión también incluye la construcción del Camino de Pie de Barranco, traza de unos 10 kilómetros que unirá el puerto de Campana con el distribuidor de Otamendi, absorbiendo la mayor parte del tránsito pesado que hoy ingresa a la ciudad por la Av. 6 de Julio.





CONVENIO. Abella con el Ministro Gigante, durante la firma de la financiación de la Av. Rivadavia.

Conversando sobre nuestra ciudad y los proximos proyectos, por FM Simple pic.twitter.com/B2eVvjoDQb — Sebastian Abella (@SebaAbella) 19 de marzo de 2018

