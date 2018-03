A partir del 1º de abril, el servicio de ABSA aumenta 40%

A través del Boletín Oficial, el gobierno provincial oficializó la autorización a ese aumento a partir del 1º de abril, llevando el valor del metro cúbico de 5,74 pesos a 8,04. A partir del 1º de abril el servicio de agua y cloacas provisto por la empresa ABSA pasará a costar un 40% más. Así lo oficializó el gobierno provincial a través de un decreto de la gobernadora, María Eugenia Vidal, que ya fue publicado en el Boletín Oficial. La medida implica que en el caso del servicio no medido, la mitad de los usuarios pase a pagar en la próxima factura unos 200 pesos más, mientras que poco más de un tercio alcanzará un aumento de hasta 400 pesos y las valuaciones inmobiliarias más altas, hasta 600. El ajuste en el servicio fue propuesto por la empresa estatal al ministerio de Obras y Servicios Públicos, por lo que el órgano de control, el OCABA, convocó a una audiencia pública que se desarrolló en La Plata en febrero pasado para su análisis. Allí organismos de consumidores expusieron sus quejas por las fallas en el servicio, mientras que la empresa justificó la necesidad de la suba en atención a los costos de los insumos, los salarios y otros gastos de la compañía que requerían actualización. Finalmente, el gobierno de Vidal oficializó la autorización a ese aumento a partir del 1º de abril, llevando el valor del metro cúbico de 5,74 pesos a 8,04. Sin embargo, el consumo de esta medida es imposible de calcular en aquellos domicilios que no cuentan con medidor por lo que la forma de cobro se establece en base a la valuación fiscal inmobiliaria. POR VALUACIÓN. El nuevo cuadro tarifario dispuesto por la empresa establece 10 categorías en lugar de siete, una medida que, según explicaron desde la empresa, "evitará cualquier incidencia del futuro impacto del revalúo fiscal provincial en el monto del servicio". Según el nuevo cuadro tarifario, la mitad de los usuarios de ABSA sufrirán un incremento de entre 140 y 200 pesos en sus facturas bimestrales. Mientras que poco más de un tercio deberán pagar entre 201 y 400 más. En rigor, el Rango 1 pasará de pagar $109 a $144 en tanto que en el rango 5 quedará en $314 mientras que las categorías más altas pasarán los 600 pesos. El Decreto 211/2018 destaca que para no alterar el registro de los usuarios en los respectivos rangos, tanto para el sistema de facturación del servicio medido como del no medido, quedarán asignados los mismos en función de las valuaciones fiscales de 2017, hasta tanto se analice el impacto de la revaluación inmobiliaria provincial ABSA provee el servicio de agua potable y cloacas a más de dos millones de habitantes de 79 localidades bonaerenses, incluyendo nuestra ciudad. RECLAMOS. Durante la audiencia pública celebrada en febrero en el Colegio de Abogados de La Plata, usuarios de distintos distritos de la Provincia se quejaron por el deficiente servicio que brinda la empresa, fundamentalmente, por la baja presión, la rotura permanente de cañerías, en su mayoría colapsadas por los años, y la falta de potabilidad del agua corriente, muchas veces con presencia de nitratos o arsénico.

