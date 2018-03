P U B L I C



En su cumpleaños número cuatro, su gestora Paola López solicita ayuda para que el festejo "no sea un día más". Igualmente aclara: "No me puedo quejar, la gente es muy solidaria y yo soy muy agradecida". Este 24 de marzo se cumplen 4 años desde que Paola López (34) sirve la merienda o a veces cena de lunes a viernes a más de 60 chicos en el corazón del barrio San Jacinto. Es la gestora del merendero "Los Peques", ubicado en Repetto 2814, donde recibe a chicos de 6 meses a 16 años. Su idea es poder festejar este nuevo aniversario con ellos, brindándoles una merienda diferente a manera de cumpleaños. Paola cuenta que ya tienen la torta, pero pide colaboración "para que no sea un día más". "Quizás alguien done el alquiler de algún inflable o algunos juegos", se ilusiona. El merendero nació en 2013 en la Sociedad de Fomento del barrio donde su madre, Nora Cortés, era la encargada. Y fue la propia Nora quien construyó una cocina, una habitación y un baño en sólo nueve meses para que "Los Peques" contaran con lugar propio. "Acá sigo de pie, no voy a bajar los brazos, soy agradecida a Dios por cada despertar, por poder seguir y si necesito muchas cosas pero sé que Dios me va a proveer", confía. "He ayudado no sólo a vecinos y gente del barrio sino a gente de Vicente López, en Pilar, he brindado insulina a gente que necesitaba de La Pampa. Con Pablo Monterrosa ayudé a la familia de la joven que se le incendió la casa en el Barrio Las Praderas", comenta, y señala al mismo Pablo y a Mariano Raineri como quienes se acercaron a ayudar en los comienzos. Los almacenes del barrio también han cooperado siempre con leche, azúcar, mate cocido o té para que puedan ofrecerles la merienda a los chicos. Madre de Pablo (14) y de los mellizos Franco y Diego (7), como si hiciera falta, Paola aclara que siempre todo fue a pulmón, y lo que no son donaciones, sale de su bolsillo. "No me puedo quejar. La gente es muy solidaria y estoy muy agradecida", asegura. Paola, que en mayo cumplirá 35 años viviendo en el barrio, sabe que no está sola y cuenta con mucha gente por detrás, incluyendo a su cuñada y una mejor amiga que la cubren cuando hace falta. Son su pilar en el merendero. Y si hablamos de cumpleaños, hablamos de los deseos y los tres de Paola para este 2018 son: "seguir con vida para seguir ayudando a la gente, agradecer a toda la gente que colabora y seguir siendo feliz con todo lo que tiene y hace". "Mientras tenga todo lo que necesito para los chicos, no voy a pedir nada. Y cuando necesito algo puntual uso mi Facebook", dice Paola a quien le pedimos su contacto para aquellos interesados en colaborar con el festejo de "Los Peques": es el 03489-15-595469.

Los chicos y los responsables del merendero junto a integrantes de Cruz Roja Filial Campana, en un a de las visita de la entidad a "Los Peques".



Bº San Jacinto:

El merendero "Los Peques" celebrará este sábado su 4to. Aniversario

