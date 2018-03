Alejo Sarna cuestionó la nueva estructura del Concejo Deliberante

P U B L I C



"Mientras a los vecinos se les pide un esfuerzo económico, reparte cargos indiscriminadamente", señaló el ex candidato a concejal de Vamos Campana. El dirigente de Nuevo Encuentro en Vamos Campana, Alejo Sarna, cuestionó la nueva estructura del Honorable Concejo Deliberante, que sumará dos secretarías y también asesores para las diferentes bancadas. "Mientras a los vecinos se les pide un esfuerzo económico, el Concejo Deliberante reparte cargos indiscriminadamente", señaló el actual consejero escolar. "El Concejo Deliberante es una institución que ha perdido credibilidad y representatividad en los últimos tiempos y esto se debe que cada vez con mayor intensidad se ha transformado en un órgano burocrático que discute cosas ajenas a las necesidades a los vecinos y que presenta proyectos para luego solo archivarlos. Y que esto se debe, salvo excepciones, a la poca capacidad política de la dirigencia de lograr consensos en base a las necesidades de la gente", argumentó. "No está bien que el Concejo Deliberante amplíe su planta de empleados creando una Secretaria Institucional y otra Legal y Técnica, además de sumar un plantel de asesores, al tiempo que se le pide austeridad y esfuerzo económico a los vecinos, con aumentos exorbitantes en las tasas municipales, la luz, el gas y el agua. Esta contradicción entre lo que se le pide al vecino y lo que luego hacen con los fondos de todos profundiza la crisis de esta institución", agregó el joven dirigente. "Esto no va a contribuir en mejoras en la respuesta institucional sino que lo único que va a sumar es burocracia. Entonces, sin traducirse esto en soluciones concretas a los problemas de los vecinos me pregunto, ¿cuál es el verdadero acuerdo detrás de esta ampliación de la planta de empleados? Lo más triste es que aquellos acuerdos a los cuales oficialistas y opositores no han llegado para resolver los grandes problemas de los campanenses, sí lo han logrado para repartirse cargos", cerró Sarna.

Alejo Sarna. Foto: Archivo.



Alejo Sarna cuestionó la nueva estructura del Concejo Deliberante

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: