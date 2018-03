Así lo asegura Raúl Berra, referente de Campana Amanecer Literario, en el marco del Día Mundial de la Poesía que se celebra hoy. Desde 1999, todos los 21 de marzo se celebra el Día Mundial de la Poesía. Esta fecha fue establecida por la UNESCO con el objetivo de dar soporte a la diversidad lingüística a través de la expresión poética, como así también para fomentar su enseñanza. Además, esta conmemoración también se presenta como una oportunidad para que las lenguas amenazadas salgan a la luz y sirvan como medio para una apropiada comunicación artística en las comunidades que las ostentan. "La poesía demuestra sentimientos, risas y lágrimas", asegura Raúl Berra (82), referente de Campana Amanecer Literario en diálogo con La Auténtica Defensa. Berra escribe desde la primavera del 2004 y asegura que la poesía ocupa "un gran lugar" en su vida. Su primera publicación fue en el año 2008 y su última obra apareció en 2016: "Poemas en mi piel". "Le doy a la poesía el valor que se merece. En algunos casos no tiene musicalidad, son solo palabras, pero yo le doy un sentido", explica al tiempo que hace la distinción entre la poesía rimada y con métrica; los llamados sonetos y la poesía libre sin una temática especial: "Se puede escribir en coplas, sextina, cuarteto y octavilla. La poesía demuestra sentimientos, risas y lágrimas", explica. Raúl confiesa que le gustan muchos escritores argentinos y que no hace diferencias "entre la poesías de ayer y la de hoy". Y se revela como un gran simpatizante del cubano Nicolás Guillen. Además, también remarca que le gustan las poesías de composición de tango. Para él, en ese sentido, Homero Manzi es un gran precursor. Este "Día Mundial de la Poesía" tiene como propósito promover la enseñanza de la poesía; fomentar la tradición oral de los recitales de poéticos; apoyar a las pequeñas editoriales; crear una imagen atractiva de la poesía en los medios de comunicación para que no se considere una forma anticuada de arte, sino una vía de expresión. Restablecer el diálogo entre la poesía y las demás manifestaciones artísticas, como el teatro, la danza, la música y la pintura. ¿Qué es Poesía? Me dicen ¿Qué es Poesía? y me cuesta responder, para hacerles entender el placer que cada día con su dulce melodía me acaricia al despertar, es como hincarme a rezar ante la imagen de Dios, es esa oración sin voz que hasta el cielo ha de llegar. Es la eterna comunión de la palabra y el viento y suena como un lamento que sale del corazón, su rima es la creación, su métrica la cadencia, los versos tienen la esencia que les regala el amor y le van dando calor al frío de la existencia. Tal vez hayan entendido lo que es una poesía, es un canto de alegría que muestra su colorido, tiene emoción y sentido y una enorme tradición, se enciende con la pasión que brota del sentimiento, se aloja en el pensamiento y es letra de una canción. Raúl Berra



