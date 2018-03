Hoy se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Down

En ese marco, el domingo se realizará la quinta edición de la caminata para concientizar e informar sobre los derechos y la integración de todas las personas con discapacidad. El 21 de marzo se celebra el Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down. Esta fecha fue designada por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) bajo la premisa aumentar la conciencia pública sobre la cuestión y recordar la dignidad inherente, la valía y las valiosas contribuciones de las personas con discapacidad intelectual como promotores del bienestar y de la diversidad de sus comunidades. Por tal motivo, el domingo, a partir de las 18, en la explanada del Palacio Municipal realizará "La fiesta de la inclusión" con el objetivo principal de concientizar e informar a los vecinos sobre los derechos e integración de todas las personas con discapacidad en la sociedad, en el marco de la quinta edición consecutiva de la caminata que se realizará alrededor de la plaza Eduardo Costa para concientizar e informar sobre los derechos de todas las personas con discapacidad. La propuesta es organizada por Mónica Navarro, mamá de Juan Manuel Quintos, y cuenta con el acompañamiento de la Secretaría de Desarrollo Social a través de la Dirección de Discapacidad. La murga del "Grupo Esperanza" y de distintos barrios le podrán color y ritmo a la jornada junto a "La Circoneta" y los "Payamédicos". Además, acompañarán la actividad el tradicional paseo de artesanos y los food trucks. "Apuntamos a abrir las mentalidades de los vecinos, y a ampliar las barreras actitudinales de lo que debería ser la sociedad, ya que todos somos responsables de la inclusión, no solo las personas con discapacidad y sus familias", enfatizó Navarro. Y añadió: "Buscamos transmitir la igualdad de derechos de las personas con Síndrome de Down, tales como asistir a una escuela pública, al esparcimiento y a estar donde quiere estar porque se lo merecen." Por último, la mamá de Juan Manuel se mostró muy satisfecha con el desarrollo de la caminata que crece año a año, convocando cada vez a más personas e instituciones. Pons, en tanto, mencionó que desde el Municipio acompañan la propuesta inclusiva poniendo a disposición todos los recursos humanos y materiales con el fin de que la actividad se lleve delante de la mejor manera. Además, la funcionaria felicitó a Navarro por su compromiso en pos de la inclusión, al tiempo que sumó: "Todas las actividades que se hagan abiertas a la comunidad suman mucho a la concientización y la Dirección de Discapacidad apuesta fuerte a eso".

Hoy se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Down

