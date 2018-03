La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 21/mar/2018 Primera D:

Puerto Nuevo cayó ante el líder y se alejó del Reducido







El Auriazul perdió 2-0 con Victoriano Arenas y sufrió su tercera derrota consecutiva. Así quedó a siete puntos de Atlas. En un contexto difícil por la dolorosa derrota sufrida como local ante Lugano en la fecha pasada, Puerto Nuevo afrontó ayer un todavía más complicado compromiso frente al líder Victoriano Arenas. Y a pesar de disputar 70 minutos muy parejos, no pudo mantener el cero en su arco y terminó perdiendo 2-0. De esa manera cosechó su tercera derrota en fila y quedó a siete puntos de distancia de Atlas, equipo que ostenta el noveno puesto, último boleto de clasificación al Reducido por el segundo ascenso. Entonces, el objetivo Auriazul de llegar a ese octogonal parece diluirse después de una muy buena racha (tres victorias y un empate) que lo había puesto a tiro de meterse en ese lote de ocho. Claro está: todavía queda mucho camino por recorrer. El sábado, como local frente a Juventud Unida, tendrá el primer paso de ese recorrido que, ojalá, le permita recuperarse y volver a la pelea por la clasificación al Reducido. EL PARTIDO Puerto Nuevo no sólo sabía que enfrentaba al líder de la divisional, sino que también chocaría con el equipo que mejor juega en la categoría. Y que lo hacía con bajas sensibles en el bloque defensivo: Antoni Rodríguez y Joaquín Montiel fueron bajas por suspensión, mientras que Tadeo MacIntyre y Sergio Robles, por sendas lesiones. Por eso, la puesta de Hugo Medina fue al orden y a tratar de contar con un sólido agrupamiento en su propio cambio, relegando al banco a jugadores como Pablo Sosa. Así, el Portuario alistó a Rodrigo Alconada como lateral derecho; a Brian Aguirre como segundo marcador central; y a Paulo Boumerá por delante de la línea de cuatro. Después plantó otra línea de cuatro con dos volantes de despliegue como Kevin Redondo y Eliseo Aguirre (Cristian Torres y Nicolás Rodríguez se movieron por los costados). Entonces, con ese 4-1-4-1 bien marcado (Orlando Sosa quedó como faro entre los centrales locales), Puerto Nuevo esperó en su campo y se transformó en un equipo corto y compacto, que no le entregó espacios claros a Victoriano Arenas, que se sintió incómodo a lo largo de todo el primer tiempo. De hecho, la oportunidad de gol más clara de esa primera parte estuvo en la cabeza de Orlando Sosa a los 38 minutos: tras un centro de Torres y cuando el arquero local había quedado ya a mitad de camino, el cabezazo bombeado del "Pampa" se fue por sobre el travesaño. Nada cambió en el segundo tiempo. Incluso Sosa contó con otra chance en el arranque (no tan clara). Por entonces, el puntero estaba maniatado por el planteo táctico del Auriazul, en el que sobresalía la incansable tarea de Kevin Redondo. Sin embargo, una buena acción colectiva le cambió el destino al encuentro. Es que a los 24 minutos, tras una combinación de buenos pases, Milton Castagna quedó cara a cara con Rodrigo Ponce de León y definió con tranquilidad para poner el 1-0. Eso obligó a Medina a rearmar su formación y por ello ingresaron Curto y Colliard por Brian Aguirre y Torres (antes, Pablo Sosa había reemplazado a Nicolás Rodríguez). Pero el Auriazul no logró articular buenas jugadas que le permitieran alguna chance clara para llegar al empate. Y expuesto en su búsqueda, sufrió el 2-0 sobre los 45 minutos del complemento. Cuando el árbitro Tomás Diulio marcaba tres minutos de adición, Jonathan Smith jugó rápido un tiro libre y habilitó a Cristian Medina, quien definió dentro del área para sentenciar el pleito. Por eso, Puerto Nuevo se volvió de Valentín Alsina con las manos vacías. SINTESIS DEL PARTIDO VICTORIANO ARENAS (2): Fernando Martínez; Emiliano Pastoriza, Luciano Venturini, Nicolás Radduso, Nazareno Cappello; Nicolás Blanco, Jonathan Smith, Cristian Medina, Milton Castagna; Gabriel Toloza y Matías Coselli. SUPLENTES: Lucas Véliz, Ezequiel De León, Matías López, Pablo Negro Villareal, Neri Olmedo Solis, Ignacio Acosta y Neyen Isola. DT: Sergio Geldstein PUERTO NUEVO (0): Rodrigo Ponce De León; Rodrigo Alconada, Brian Aguirre, Raúl Colombo, Ángel Ramón; Paulo Boumerá; Cristian Torres, Kevin Redondo, Eliseo Aguirre, Nicolás Rodríguez; Orlando Sosa. SUPLENTES: Esteban Montesano, Jonathan Lazo, Franco Colliard, Facundo Ferulano, Gustavo Roldán, Pablo Sosa y Alex Curto. DT: Hugo Medina. GOLES: ST 24m Milton Castagna (VIC); 42m Cristian Medina (VIC). CAMBIOS: ST 17m Acosta x Blanco (VIC); 20m P.Sosa x N. Rodriguez (PN); 26m Curto x B. Aguirre (PN); 27m López x Capello (VIC); 29m Colliard x Torres (PN). 30m Villarreal x Castagna (VIC). AMONESTADOS: Orlando Sosa (PN). ESTADIO: Victoriano Arenas. ÁRBITRO: Tomás Diulio.

LO CONTROLÓ 70 MINUTOS. HASTA EL GOL DE VICTORIANO ARENAS, EL AURIAZUL HABÍA HECHO UN GRAN TRABAJO TÁCTICO. DESPUÉS NO TUVO REACCIÓN.



Primera D:

Puerto Nuevo cayó ante el líder y se alejó del Reducido

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: