La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 21/mar/2018 Nacional B:

Ayer, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) informó la programación y la designación de árbitros para todas las categorías de Ascenso y así se confirmó que Villa Dálmine recibirá a Independiente Rivadavia de Mendoza el sábado desde las 16 horas. El encuentro, correspondiente a la 20ª fecha, se disputará en el estadio de Mitre y Puccini y contará con arbitraje de Nazareno Arasa. Los antecedentes del Violeta con este referee marcan dos triunfos en dos partidos. Ambos encuentros fueron esta temporada en Campana y terminaron 2-0: frente a Los Andes el pasado 29 de octubre (goles de Fernando Alarcón y Franco Flores) y contra Boca Unidos en la primera fecha del campeonato (Renso Pérez y Pablo Burzio). CADA VEZ MÁS APRETADO. La 19ª fecha del Nacional B se completó el lunes a última hora con el sorpresivo triunfo de Quilmes por 3 a 1 sobre Aldosivi en Mar del Plata. De esa manera, el Cervecero consiguió puntos vitales en su lucha por la permanencia, mientras que el Tiburón desperdició la chance de quedar como único líder. Por eso, sigue compartiendo la cima de la tabla de posiciones junto a Atlético Rafaela con 31 unidades. Y de allí al 10º puesto, sólo hay cuatro puntos de diferencia. Un escenario que permite decir, sin miedo a equivocarse, que en este campeonato "puede pasar cualquier cosa". De hecho, a pesar de haber ganado un sólo partido en sus últimas nueve presentaciones, Villa Dálmine se mantiene a cuatro puntos de los líderes y sigue con vida no sólo en la pelea por ingresar al Reducido, sino también en la lucha por el ascenso directo.

Nazareno Arasa NACIONAL B - FECHA 20 VIERNES 14.00 horas: Deportivo Riestra vs Guillermo Brown (PM) / Yamil Possi SÁBADO 16.00 horas: Villa Dálmine vs Independiente Rivadavia / Nazarena Arasa 17.05 horas: Los Andes vs Brown (A) / (TV) / Bruno Bocca 19.05 horas: Sarmiento vs Aldosivi / (TV) / Pablo Dóvalo DOMINGO 15.30 horas: Estudiantes (SL) vs Flandria / Luis Álvarez 15.30 horas: Nueva Chicago vs Juventud Unida (G) / Julio Barraza 17.00 horas: Gimnasia (J) vs Ferro / Darío Sandoval 19.00 horas: Boca Unidos vs Mitre (SdE) / Pablo Echavarría 19.00 horas: San Martín (T) vs Instituto / (TV) / Maximiliano Ramírez 19.05 horas: Atletico Rafaela vs Dep. Morón / (TV) / Sebastián Ranciglio LUNES 20.30 horas: Santamarina vs Agropecuario / Ariel Suárez 21.05 horas: Quilmes vs All Boys / (TV) / Pedro Argañaraz LIBRE: Almagro. #FútbolProfesional | Por la 20° Fecha del Nacional B, Villa Dálmine recibirá el sábado desde las 16 horas a @CSIRoficial en el estadio de Mitre y Puccini. ¡No podés faltar! #VamosViola. pic.twitter.com/DPYvDkR3ay — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 20 de marzo de 2018 #FútbolProfesional | Nazareno Arasa será el árbitro del partido frente a @CSIRoficial, correspondiente a la 20° Fecha del Nacional B. #VamosViola. pic.twitter.com/m1CnlMjCv9 — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 20 de marzo de 2018

