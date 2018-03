La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 21/mar/2018 Fútbol Femenino:

El equipo de Mario Giménez empató sin goles ante las Granates. La protagonista del juego fue la arquera Jaqueline Schmidt, quien detuvo un penal en el primer tiempo. Por la 24ª fecha del torneo de Primera B de fútbol femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), las chicas de Puerto Nuevo sumaron un punto importante en su duelo frente al Club Atlético Lanús, que marcha en la cuarta ubicación y pelea por el ascenso directo a la Primera A. El encuentro se disputó en el estadio Carlos Vallejos del barrio Don Francisco y tuvo como momento de máxima tensión el penal del que dispusieron las Granates a los 25 minutos de la primera parte. Fue entonces cuando Jacqueline Schmidt, arquera de las Portuarias, brilló por duplicado: primero para detener la ejecución cruzada y después, en el rebote, para contener el segundo intento de la jugadora visitante. En esta oportunidad, el once inicial dispuesto por el entrenador Mario Gimé-nez fue el siguiente: Jacqueline Schmidt; Rocío González, María Rodrí-guez, Patricia Carballo, Soledad Medina; Samanta Martín, Marisa González, Micaela Monzón (Rocío Acosta), Milagros Soria; Manuela Cardozo (Floren-cia Miño) y Karen Ramírez (Nancy Ríos). Con este empate, las chicas de Puerto Nuevo volvieron a sumar y llegaron a las 30 unidades para mantenerse en la novena posición y consolidarse en zona de clasificación al octogonal por el tercer ascenso. La próxima fecha volverán a jugar en condición de local, cuando el sábado reciban a Almirante Brown desde las 16 horas. RESULTADOS FECHA 24: Racing Club 1-1 Independiente; Real Pilar 1-0 SATSAID; Puerto Nuevo 0-0 Lanús; Almirante Brown 3-1 Liniers. Fueron suspendidos por malas condiciones climáticas los siguientes encuentros: Argentino de Quilmes vs Comunicaciones; Deportivo Español vs Defensa y Justicia; Camioneros vs Atlético Pilar; Luján vs Deportivo Merlo. TABLA DE POSICIONES: 1) Independiente, 66 puntos; 2) Real Pilar, 62 puntos; 3) Racing Club, 60 puntos; 4) Lanús, 59 puntos; 5) Lima FC, 42 puntos; 6) Almirante Brown 41 puntos; 7) SATSAID, 38 puntos; 8) Luján, 32 puntos; 9) Puerto Nuevo, 30 puntos; 10) Deportivo Español, 24 puntos; 11) Atlético Pilar, 21 puntos; 12) Liniers, 20 puntos; 13) Defensores del Chaco, 19 puntos; 14) Comunicaciones, 18 puntos; 15) Argentino de Quilmes, 18 puntos; 16) Camioneros, 17 puntos; 17) Deportivo Merlo, 13 puntos; 18) Defensa y Justicia, 11 puntos.

