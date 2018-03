La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 21/mar/2018 Breves Deportivas







Superliga: Fecha 20. La Selección, con Messi. U$S40 millones por Lautaro. Champions League. Ganaron los Spurs. SUPERLIGA: FECHA 20 Con el empate 1-1 entre Tigre e Independiente en Victoria y la victoria 2-0 de Unión de Santa Fe como visitante sobre Banfield culminó la 20ª fecha de la Superliga Argentina de Fútbol. El líder sigue siendo Boca Juniors, con seis puntos de ventaja sobre Talleres, al que recibirá el domingo 1º de abril en La Bombonera por la fecha 21 (este fin de semana no hay actividad por ser "fecha FIFA"). En tanto, dada la tabla de Promedios, los cuatro equipos que estarían descendiendo al Nacional B serían: Chacarita, Arsenal, Temperley y Olimpo. LA SELECCIÓN, CON MESSI Finalmente, Lionel Messi se integró ayer a la Selección Argentina que se prepara en Manchester (Inglaterra). El jugador del Barcelona fue parte del segundo entrenamiento de la jornada, cuando Jorge Sampaoli paró el siguiente equipo: Sergio Romero; Gabriel Mercado, Federico Fazio, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Lucas Biglia y Leandro Paredes; Maximiliano Meza, Lionel Messi y Ángel Di María; y Gonzalo Higuaín. Argentina enfrentará el viernes desde las 16.45 a Italia en cancha del Manchester City el primero de dos encuentros amistosos. El segundo partido preparatorio camino al Mundial de Rusia será el martes 27 frente a España a partir de las 16.30 horas en el Wanda Metropolitano, estadio del Atlético de Madrid. U$S40 MILLONES POR LAUTARO Racing Club recibió ayer una oferta oficial de 40 millones de dólares brutos y al contado del Borussia Dortmund de Alemania por el delantero Lautaro Martínez. Sin embargo, el presidente de La Academia, Víctor Blanco, afirmó que el Inter de Italia será el destino del atacante que se encuentra en estos días con la Selección Argentina. CHAMPIONS LEAGUE El sorteo de los Cuartos de Final de la Champios League arrojó los siguientes cuatro duelos: Barcelona (España) vs Roma (Italia); Juventus (Italia) vs Real Madrid (España); Liverpool (Inglaterra) vs Manchester City (Inglaterra); y Sevilla (España) vs Bayern Munich (Alemania). Los partidos de ida se disputarán el martes 3 y miércoles 4 de abril en casa del primer equipo mencionado en cada serie. GANARON LOS SPURS Con 3 puntos y 3 asistencias de Emanuel Ginóbili, San Antonio Spurs superó por 89 a 75 a los disminuidos Golden State Warriors (no jugaron Stephen Curry, Klay Thompson y Kevin Durant). De esta manera, el equipo del argentino quedó con registro de 41 victorias y 30 derrotas; se ubicó en el 5º puesto de la Conferencia Oeste y tomó tres juegos de ventaja sobre el noveno (Los Angeles Clippers) cuando le restan once encuentros para definir su clasificación a playoffs. Esta noche, los San Antonio Spurs reciben la visita de Washington Wizards desde las 22.30 horas (transmite ESPN).

