Presentó los resultados de las Pruebas Aprender 2017 en la Escuela Normal. Estuvo acompañado por la gobernadora Vidal, el Ministro Finocchiaro, en un acto del que también participaron el Intendente Abella y funcionarios locales. Luego de un 2016 de resultados "muy malos", ayer habló de un "cambio de tendencia" en Ciencias Naturales, Sociales y Lengua. No así en Matemática.

"El primer resultado fue muy malo" ya que "comprobamos que casi la mayoría de los chicos que se recibían, la mitad de los que habían comenzado, no comprendían textos al terminar su formación", dijo ayer el presidente Macri al mediodía en Campana, durante la presentación oficial de los resultados de la evaluación educativa Aprender 2017.

Lo hizo acompañado de María Eugenia Vidal; el ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro, y el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis, entre otros funcionarios. El Intendente Abella ofició de anfitrión, y pasado el mediodía, lo recibió en persona al pie del helicóptero que trajo al presidente hasta Campana y descendió sobre el césped de la cancha del fútbol de la Escuela Normal. Afuera, en la vereda de Av. Varela, un grupo de docentes cesanteados y delegados gremiales, cantaban el hit del verano (ver recuadro).

Ya en la presentación, que tuvo lugar en el patio de la Escuela, Macri destacó el avance de los alumnos en Lenguas, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales obtenidos en Aprender 2017 y señaló que en Matemáticas "Todavía en Matemática nos cuesta". Y en un velado mensaje a la resistencia que había encontrado la evaluación entre los docentes el año anterior, señaló: "Quiero felicitar a los maestros por haber sido parte de este primer paso importante que hemos dado" y en sentido también remarcó que cada vez son más "los que queremos trabajar con la verdad sobre la mesa, en equipo y pensando siempre en los chicos".

"Con toda esa información y esos datos, no nos quedamos ahí: detrás de cada uno de esos números hay chicas y chicos que necesitan algo adicional (…) fuimos por más información. Quisimos saber cuál era el contexto de los estudiantes (…) los hijos de madres y padres adolescentes, los chicos que trabajan también. Vimos que los resultados de los que trabajan son peores de los que no trabajan", añadió el Presidente, e indicó que a partir de los resultados evaluados, el Gobierno preparó "nuevas herramientas y propuestas y le enviamos a cada directora fortalezas, debilidades y desafíos que tenían que encarar". Según explicó, "nueve de cada diez directoras trabajaron con esa información y produjeron ese cambio de tendencia". Sostuvo que la prueba Aprender "es un gran punto de partida porque demuestra que no teniéndole miedo a la verdad, y poniendo la información sobre la mesa podemos cambiar la realidad".

En tanto, Finocchiaro, antes de darle la palabra al Presidente, dijo que los avances que registraron los alumnos en la se deben a las acciones que tomó el exministro de Educación, Esteban Bullrich, "de poner el foco en la capacitación docente en comprensión lectora y lenguaje y comunicación" y a que "hubo una reacción absolutamente sana, saludable del sistema educativo" y con los datos obtenidos "los directivos y docentes con vocación verdadera trabajaron para que esto cambiase, y cambió". También advirtió que "no quiere decir que está todo hecho" sino que "sabemos que evaluando aprendemos y podemos planificar políticas públicas de largo plazo".



EL PRESIDENTE EN LOS PASILLOS DE LA ESCUELA NORMAL, JUNTO A LA GOBERNADORA VIDAL Y ABELLA.





EN LA NORMAL. El Presidente Macri junto al Intendente Abella y la Directora de la Unidad Académica ENEC, Sandra Filipelli.





FINOCCHIARO. El Ministro de Educación aseguró que los avances se dieron a partir "de poner el foco en la capacitación docente en comprensión lectora y lenguaje y comunicación".

SOBRE LOS RESULTADOS DE APRENDER 2017

Aprender 2017 es la prueba de evaluación que el Gobierno realizó a estudiantes primarios y secundarios que registró una mejora en los niveles de aprendizaje respecto del primer test realizado el año anterior. Participaron 309 mil estudiantes de quinto y sexto año del nivel secundario quienes fueron evaluados en Lengua y Matemática en más de 10 mil establecimientos. También fueron examinados 568 mil alumnos de sexto grado de primaria, en Ciencias Naturales y Sociales, en más de 19 mil escuelas. También se realizó una encuesta de clima escolar.

- En Lengua seis de cada diez estudiantes se encuentran en los niveles de logro más altos (Satisfactorio y Avanzado). Ese crecimiento fue verificado en escuelas rurales, urbanas, públicas y privadas.

- El desempeño en Matemática permanece por debajo de lo deseado: cuatro de cada diez alumnos del último año de secundaria reconocen solamente conceptos numéricos básicos y pueden resolver problemas simples de contenidos elementales.

- Tanto en Primaria como en Secundaria se observa que cuanto más temprano es el acceso al nivel inicial, los estudiantes alcanzan mejores niveles de desempeño en todas las áreas evaluadas.

- El informe destaca que más de 4500 escuelas de ambos niveles de todo el país ubicadas en zonas vulnerables superaron los resultados de la media nacional.

- Los estudiantes de nivel socioeconómico bajo obtienen menores desempeños que sus pares de nivel socioeconómico medio y alto, una situación que se produce tanto en escuelas estatales como de gestión privada.

- Tanto en primaria como en secundaria, seis de cada diez estudiantes afirman que en la escuela existen situaciones de discriminación por características personales o familiares y en la misma proporción que se producen situaciones de insultos, amenazas o agresiones entre ellos.

- En el nivel medio, la mitad asegura que los que sacan buenas notas o quienes repitieron algún año son molestados por compañeros; en tanto que en primaria la proporción asciende a seis de cada diez estudiantes en el primer caso y es igual en el segundo caso.

- A su vez, tres de cada diez alumnos de Secundaria reportaron que se molesta a las mujeres por su condición de género.

