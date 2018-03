Abella destacó la importancia de las pruebas Aprender

La visita del presidente Macri de ayer al mediodía a la Escuela Normal, se destaca ya no como un hito sino como la confirmación de que Campana se encuentra en el radar de la mesa chica del actual gobierno. La Normal también recibió a la Gobernadora Vidal y al Ex Ministro de Educación, Esteban Bullrich, para el lanzamiento del programa nacional "La Escuela sale de la Escuela", en 2015. Y el mismo colegio recibió la importante inversión 13 millones de pesos del Fondo de Infraestructura Escolar provincial con motivo de su centenario. Otra señal no menor, fue la visita a la ciudad del Jefe de Gabinete, Marcos Peña, con motivo del lanzamiento del proyecto de la costanera, en noviembre de 2016.

