Sin noticias de Franco Barco

Está acreditado que viajó a Neuquén, pero hasta el momento esa es la única pista que tiene la familia sobre su paradero desde el domingo. Franco Barco (23), conocido en el ambiente del rugby local, se ausentó de su hogar el último domingo al atardecer. La primera y única pista sobre su paradero la aportó la DDI, ya que logró acreditar que tomó un colectivo a Neuquén capital y que la compra del pasaje había sido realizada con días de anticipación. Sin embargo, en ningún momento Franco mencionó su intención de viajar y ni siquiera llevó consigo su teléfono móvil. Anoche volvimos a contactar a su madre, Claudia, quien si bien está preocupada, al menos la tranquilizó saber que "no le pasó nada". "Hemos recibido algunas llamadas, pero cuando levantamos el teléfono no responde nadie. Tal vez sea él, no sé..." dice Claudia. Su familia ya tomó contacto con la policía de Neuquén y les envió toda la información que le solicitaron, e incluso con un amigo de la primaria de Franco, quien vive en las afueras de la ciudad. "Ahora se calmó un poco, pero mi casa ha sido un loquero, amigos que se acercan a preguntar por él, el teléfono que sonaba todo el tiempo. Yo estoy tratando de pensar. Recordé que alguna vez mencionó que le gustaría estudiar la Tecnicatura en Espacios Verdes, que sólo se dicta en Neuquén y los voy a llamar. También pensé en llamar a hoteles que estén cerca de la terminal. Incluso estoy pensando en viajar para allá. Pero es una ciudad grande, turística, con mucha gente... ya veré " confió Claudia a La Auténtica Defensa.

SIN NOVEDAD. Se sabe que Franco compró un pasaje y viajó a Neuquén. Pero desde el domingo no se comunica con su familia.

Se llama Franco Adriel Barco, no lo encontramos desde el domingo 18 de marzo a las 18:10hs, si alguien sabe algo de él, comunicarse por mensaje directo, cualquier detalle sirve mucho! Muchas gracias?. Volve ?? pic.twitter.com/PE5cMjiQnU — Marina (@marinadarias_) 20 de marzo de 2018 Franco Barco estaría en Neuquén: Lo confirmó anoche su madre, Claudia, merced a las investigaciones realizadas por la DDI. Todo indica que se habría ido de la ciudad por propia voluntad. Había desaparecido el domingo por la tarde ... https://t.co/oDDUgqastv — La Autentica Defensa (@LADdigital) 21 de marzo de 2018

Sin noticias de Franco Barco

