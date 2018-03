Paritaria docente: los gremios rechazaron la quinta oferta y asoma un nuevo paro

El Secretario General de SUTEBA, Roberto Baradel, aseguró que la propuesta del gobierno fue "la misma de las anteriores reuniones". El Frente Gremial anunció un paro, aunque todavía no definió la fecha. Hoy será la "Marcha de las Antorchas". El Frente Gremial Docente de la provincia de Buenos Aires rechazó ayer una nueva propuesta salarial y señaló posteriormente que acentuará su plan de lucha, informando próximas acciones y también un paro y movilización docente, aunque sin fecha confirmada aún. Funcionarios del Gobierno de María Eugenia Vidal y dirigentes sindicales mantuvieron este miércoles la quinta reunión paritaria, en la cual el gobierno ratificó la oferta del 15% en tres cuotas más 6.000 pesos por presentismo y sumó también un plus de 3.000 pesos por "capacitación". Además, un compromiso de revisión en función de la variación de precios, aunque no es automática como la cláusula gatillo que piden los gremios. Al término del encuentro, el titular del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación (Suteba), Roberto Baradel, aseguró que la propuesta del gobierno "es la misma de las anteriores reuniones", y acusó a la gobernadora María Eugenia Vidal de "no tener voluntad de acercar a las partes". "Nos ofrecen adelantar el 5% y seguir negociando. La propuesta es la misma y la rechazamos porque la provincia tiene recursos para mejorarla, y no vamos a aceptar una propuesta de salarios a la baja", graficó. Dijo además que la oferta de 3.000 pesos por capacitación "representa 250 pesos mensuales para un maestro", tras lo cual agregó que "no son serios y no están preocupados en priorizar la educación pública". Baradel advirtió además que "estamos en una situación compleja que se traduce en ajuste por parte del gobierno provincial" y citó como ejemplo el cierre de escuelas rurales, de bachilleratos de adultos y los problemas de infraestructura y comedores escolares. En tanto, la titular de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), Mirta Petrocini aseguró que el gobierno hizo "la misma propuesta que en febrero". "Necesitamos que se nos escuche, no sólo en lo salarial, porque están desmantelando el sistema educativo", advirtió. Mientras que para el titular de la Unión Docentes de Buenos Aires (UDOCBA), Miguel Díaz, la situación a la que lleva a los gremios el gobierno provincial "es ridícula" y pidió que sea la propia gobernadora la que participe de las paritarias. "Queremos una propuesta seria que podamos llevar a las bases", sostuvo. PLAN DE LUCHA. Horas después de la reunión paritaria, el Frente de Unidad Docente difundió un comunicado que asegura que "la profundización del conflicto es pura responsabilidad del gobierno" y en el que se remarca que "la lucha continúa". En ese sentido se definió que hoy jueves desde las 18 horas se realizará una "Marcha de las Antorchas" y que el próximo martes 27 se llevará adelante una jornada de lucha junto a los trabajadores estatales. En tanto, quedó a confirmarse la fecha de un próximo "paro y movilización docente". DOCENTES LOCALES RECLAMARON ANTE MACRI Y VIDAL "Somos 140 los docentes que fuimos cesados en el distrito. Hay más de 40 cursos de primaria que están sin cubrir, sin docentes, por ende los chicos no están adentro de los cursos. Además, tenés más de 150 horas módulos que tampoco están cubiertos. Así que venimos a expresar nuestra bronca, nuestro dolor, y a pedir por lo que queremos todos: que las cosas en este país empiecen a funcionar un poco como corresponden", expresó Sol Escudero, profesora de Matemática de nivel secundario. Para continuar en sus cargos (tenía 10 módulos) a la docente le exigieron presentar los certificados de alumno regular del profesorado, del que se encuentra cursando tercer año. Sin embargo, este pedido llegó en meses en que la carrera se encuentra en receso. Tampoco -afirmó- le quisieron aceptar la documentación que probaba su continuidad en los estudios. Por su parte, Miguel Montaro, profesor de Lengua y Literatura, expresó que la intención del gobierno provincial solo es "bajar cabezas y nada más". Y cuestionó a los padres de los estudiantes: "Bastante pasivos están que no salen a decir que no tienen maestras y que hoy los chicos no están en las aulas no por docentes de paro sino por culpa del gobierno". Transporte insular Al reclamo por los ceses de cargos, se sumó la protesta por la deficiencia en el transporte regular al sector insular, encabezado por maestros y padres de alumnos isleños. "Están mandando una lancha nuestra a la Escuela Nº26 de San Fernando. Y nosotros, en vez de volver 3:15 de la tarde al puerto de Campana, estamos volviendo después de las 5. Eso afecta no solo a los docentes, algunos con superposición horaria, sino a los mismos chicos, que no pueden volver a su casa en el horario habitual", explicó Diego Carazo, profesor de Plástica. Miguel Givkoff, profesor de Física, señaló tambien que el deficit de transporte fluvial debilita además "las medidas de seguridad, porque en la escuela queda una sola lancha y, si hay algún evento que pase con un menor o adulto, la única que hay tiene que cargar a todo el personal, porque la escuela no puede quedar sin lancha". Debido a estas demoras, "ya hay profesores que están pensando seriamente en dejar estos cargos", advirtió la docente Rosana Zinczuk. "En algunos casos, se están replanteando la situación", afirmó.



RECLAMO LOCAL. Docentes isleños exigieron soluciones para el transporte fluvial ayer frente a la Escuela Normal.



Paritaria docente: los gremios rechazaron la quinta oferta y asoma un nuevo paro

