Manifestantes insultaron a Macri desde el exterior de la Escuela Normal

NOTICIA RELACIONADA: Macri en Campana:

El presidente estuvo ayer en nuestra ciudad En su mayoría eran sindicalistas docentes, militantes políticos y vecinos de reconocida afiliación partidaria. No se registraron incidentes. Iba a ser un miércoles como cualquier otro. Pero la visita del presidente Mauricio Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal alteró su curso y, de un momento a otro, llenó de autoridades, policías, manifestantes y problemas de tránsito a una de las zonas neurálgicas del casco céntrico de la ciudad. La llegada de ambos a la Escuela Normal "Dr Eduardo Costa" había sido anunciada con poquísimo tiempo de anticipación, más el suficiente para que se organizaran comités de bienvenida y repudio por igual. Sucede que dentro de la Normal, todo eran sonrisas, besos y fotos, mientras que afuera, del otro lado de las rejas reforzadas con un cordón de gendarmes, el ánimo de los vecinos que se acercaron al establecimiento era opuesto. Desde el apodo que a la fuerza se ganó el presidente hasta el canto que se hizo popular en las canchas de fútbol, no hubo forma de insulto que los manifestantes ahorraran. Aunque, vale destacar, no se produjeron incidentes de ningun tipo. Tampoco hay que dejar de señalar que, en su mayoría, se trataba de sindicalistas, militantes partidarios y vecinos de reconocida afiliación política, a los que se sumaron maestros cesados y del sector insular, descontentos con la falta de transporte. Tal vez el horario -pleno mediodía- y la inmediatez de la noticia no le permitió al campanense medio acercarse hasta la escuela. O tal vez no lo haya sentido necesario. Fuerzas policiales provinciales desplegaron un gran operativo de seguridad para proteger a los visitantes. Se cortaron calles a varias cuadras a la redonda, lo que complicó el tránsito en la zona de Ameghino y Varela. El cuerpo de seguridad principal lo montaron la Policía Federal y la Gendarmería Nacional, que se desplegó unos minutos antes de la llegada del helicóptero presidencial desde su improvisada base en Sívori entre Rawson y San Martín. En el interior de la escuela, un escuadron antibombas chequeó, perro mediante, la ausencia de explosivos. Macri aterrizó en la cancha de fútbol de la escuela Normal, cerca del arco que da a San Martín, lo que lo mantuvo alejado de los protestantes que fueron a escracharlo. Sin embargo, su presencia -y reclamos- no pasaron desapercibidos.

LOS MANIFESTANTES. Se ubicaron sobre la avenida Varela, entre el ingreso a la Escuela y la calle Sívori.

#Dato #MacriEnCampana gran despliegue de Fuerzas de Seguridad en torno a la Escuela Normal por la visita del Presidente Macri y la Gobernadora Vidal en un acto que presentan resultados del proyecto #aprender 2017. #educación pic.twitter.com/MrCMtaBnCc — (@dantrila) 21 de marzo de 2018 #Dato #MacriEnCampana mientras se llevaba a cabo el acto #Aprender en la Escuela Normal, un grupo reducido se manifestaba en la vereda observados por el escuadrón de Gendarmería y efectivos de PFA, al momento del despegue del helicóptero el grupo GAD apostado en la esquina pic.twitter.com/2nZQ5GseIv — (@dantrila) 21 de marzo de 2018 #Dato VIDEO #MacriEnCampana imágenes de la visita del Presidente Macri y la Gobernadora Vidal para el acto de presentación #Aprender 2017 en la Escuela Normal de #Campana, notable operativo de seguridad pic.twitter.com/WkjUUrf0BE — (@dantrila) 22 de marzo de 2018

Manifestantes insultaron a Macri desde el exterior de la Escuela Normal

