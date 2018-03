Moretti disertó sobre Permacultura en San Nicolás

Fue en el Salón Azul de la UTN. Junto a Pablo Monterrosa, está realizando una campaña para construir una vivienda cuyos ladrillos serán botellas de plástico usadas y rellenadas con plástico descartado. Huertos orgánicos, Residuos sólidos, Economía alternativa, Tratamiento de aguas, Alimentación consistente, entre otros temas fueron los que trataron Antonio Moretti junto a José Alvarez Bonola en un raid de difusión de la Permacultura en San Nicolás y que finalizó con la charla "Permacultura, una vía para alcanzar la sostenibilidad del planeta" que tuvo lugar ayer por la tarde en el Salón Azul de la UTN nicoleña, donde ambos disertantes fueron nombrados "Docetentes Ad Honorem" de la institución. Moretti, quien este verano visitó Colombia, Cuba y Chile difundiendo su mensaje, comentó también que el Ministerio de Educación de Ecuador dio el visto bueno al diseño curricular desarrollado por él para la creación de la "Tecnicatura Superior en Permacultura" en ese país; y que desde 2012 acumula 23 trabajos presentados y aprobados en diferentes congresos internacionales de la especialidad. "Nadie es profeta en su tierra, pero mi sueño es que algún día me escuchen y podamos implementar un proyecto de permacultural que integre a todos los alumnos de las escuelas de la ciudad, no sólo generando conciencia, sino también materializando acciones concretas de las que todos se sientan parte", dice Moretti. ECOLADRILLOS Desde fines del año pasado, junto a Pablo Monterosa, Moretti se encuentra recolectando botellas de plástico usadas y rellanas de papel. Son ecoladrillos, para construirle una vivienda a un indigente de la ciudad. "Si la gente quiere colaborar, toda ayuda es bienvenida. Necesitamos unas 3000 botellas rellenas con papel descartado que no se desintegre (envoltorios de caramelos, bolsas de plástico, etc.) y bien apretado. El objetivo es construir una vivienda de 2 ambientes, cocina y baño. Todo unido por paja, arcilla, arena y agua. Ya tenemos unos 1500 ladrillos/botellas. Imagináte si se sumaran los chicos de las escuelas: un colegio como la Luciano Reyes genera hasta 1000 botellas descartadas por día. Podríamos darle una vivienda digna a mucha gente carenciada", dice Moretti y se le encienden los ojos. La campaña de recolección de ecoladrillos se llama "Reciclando para un mundo mejor". El nombre lo eligió la propia gente a través del muro de Facebook de Pablo Monterrosa, destacado vecino solidario de Campana quien se apoya principalmente en Julio Cesar Figueroa, Fabian Maragón, y Claudia Giuppone, quienes lo acompañan en la mayoría de sus proyectos. Quienes deseen sumarse a esta campaña pueden acercar botellas rellenadas a las siguientes direcciones: Puerto San Carlos 603, Brown 286, Rawson 327, San Juan 74, o coordinar la entrega con el propio Pablo a través de su Facebook.

ECOEFICIENTE. Los ecoladrillos se integran con una mezcla de arena, arcilla, paja y agua.





PERMACULTOR. Donde otros ven sólo basura, Moretti ve una maceta donde cultivar o el ladrillo para una vivienda.







Moretti disertó sobre Permacultura en San Nicolás

