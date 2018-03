Reiteran la obligatoriedad de poseer cesto de residuos frente al domicilio

La Subsecretaría de Medio Ambiente trabaja en la concientización sobre la correcta disposición de residuos domiciliarios. Personal de la Subsecretaría de Medio Ambiente continúa concientizando a los vecinos acerca de la importancia de disponer correctamente los residuos y comenzó a notificarlos sobre la obligatoriedad de poseer cesto frente a sus domicilios. Según precisa la Ordenanza Nº4869/06, estos son necesarios para la correcta disposición de residuos. La legislación también comunica las características a respetar. "El mismo deberá tener una altura adecuada (recomendable de 1.5 metros) para que dificulte el alcance de animales como también la proliferación de roedores e insectos que puedan poner en riesgo la salud de los vecinos y contaminar al ambiente", notificaron. "Además, -agregaron- debe estar situado de tal forma, que no entorpezca la circulación de los peatones por la vereda, ni dificulte el ingreso-egreso de pasajeros respecto a vehículos estacionados". La Subsecretaria de Medio Ambiente trabaja en la concientización sobre la vigencia de esta ordenanza a través de concienti-zadores e inspectores. Estos agentes recorren la ciudad y notifican personalmente a los vecinos que están infringiendo la norma sobre la necesidad e importancia de regularizar su situación. Desde el inicio de la concientización, la respuesta de los vecinos ha sido favorable. Se observó que en su mayoría se colocaron nuevos cestos de basura dentro del primer plazo brindado en el acta de notificación. Al momento, ya se recorrieron las avenidas Ameghino, Perón, Balbín y Mitre y se prevé continuar recorriendo el resto de la ciudad. "Las viviendas multifamiliares, complejos habitacionales, edificios de departamentos, entre otros, deberán resolver de manera particular para cada caso teniendo en cuenta sus características específicas. Es decir, que deberán considerar, por ejemplo, cantidad de inquilinos y volumen de residuos generados, entre otras cosas", detallaron. Por último, reiteraron que "queda terminantemente prohibido disponer residuos en parterres, veredas, entre otros. De no cumplir con lo solicitado anteriormente será pasible a sanciones contempladas en la Normativa vigente".

EN PLENA TAREA. Los concientizadores recorren los distintos puntos de la ciudad.



Reiteran la obligatoriedad de poseer cesto de residuos frente al domicilio

