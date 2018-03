En nuestras recorridas por distintos recreos, camping y balnearios llegamos al Balneario municipal costa Paranacito, el que si no lo conoces no podes dejar de visitarlo. El mismo se encuentra ubicado en un gran predio excelentemente arbolado, contando con bancos mesas y parrillas, además de una muy completa proveeduría, sanitarios y duchas. Aquí justamente se unen los arroyos Las Tintas y el Sagastume constituyendo un muy buen pesquero tanto nocturno como diurno, con especies como bagres, carpas, tarariras, bagres sapo, algunos cachorros de surubí, doradillos y algunas boguitas chicas. El predio cuenta además con una muy completa pileta de natación en la cual se debe abonar el ingreso aparte de la entrada, siendo el deleite de grandes y chicos durante las jornadas más calurosas. Con numerosa cantidad de carpas, batanes, tráiler y casas rodantes de todos los modelos y tipos nos encontramos en este día, donde pudimos apreciar a las familias disfrutando del aire puro, la fauna y flora que se pueden apreciar desde las costas vecinas. En cuanto a los deportes que se pueden practicar dentro del balneario nos encontramos con cancha de vóley y futbol además de permitirse el descenso de embarcaciones menores del tipo kayak y de esta manera poder recorrer los arroyos internos, más allá de que algunos la utilizan para desplazarse y buscar mejores rincones de pesca. En resumen el Balneario Municipal Costa Paranacito tiene todo lo necesario para que puedas pasar con tus amigos o en familia junto a los más chicos, unos días o un fin de semana de esparcimiento en contacto con la naturaleza en un clima sumamente relajante y además tener la posibilidad de pescar o recorrer sus arroyos en embarcaciones propias o de experimentados guías de la zona. Oficina de Turismo: Avenida Entre Rios y Marcos Sastre. Tel. 03446-495225 E-mail: paranacitoinformes@ gmail.com turismopcito@gmail.com En nuestro programa de TV Nº 714 de esta semana te mostramos todo lo comentado en esta nota, la que podes ver a través de nuestra página www.semanario pescador.com.ar o en nuestro canal de YouTube. Entérate además del más completo informe del pique en nuestro programa radial por FM Simple 97.3 Mhz todos los días jueves de 20 a 22 horas, siempre con la conducción de Luis María Bruno, y como ya es costumbre con toda la información del pique a través de relevamientos propios y de calificados corresponsales y especialistas como Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson, además de Horacio Pascuariello, de Crónica Pesca; Wilmar Merino, de Viva la Pesca diario Popular y columnista de revista Weekend; el Profesor Diego Araujo, del partido de la costa de Pescando en AM; Jorge Virgilio, desde Tandil y de Planeta pesca Radio; Daniel Console, del Diario Oral del Pescador; y Daniel Rodríguez, del portal Sentí y columnista de revista Weekend. Para contactarse con el Semanario del Pescador, comunicarse al teléfono (03489) 15-662887 o a través de www.semanariopescador.com.ar

EL BALNEARIO MUNICIPAL CUENTA CON AMPLIO PREDIO ARBOLADO PARA ACAMPAR



Semanario del Pescador:

Balneario Municipal Costa Paranacito

Por Luis María Bruno

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: