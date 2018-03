La juvenil campanense volvió a ser convocada para entrenar en el CENARD, aunque finalmente no quedó en la lista de 13 jugadoras que competirán en el Sudamericano de Brasil. El próximo 20 de abril, en Baurú (Brasil), estará comenzando el Campeonato Sudamericano Sub 16 de Waterpolo. Y para esa cita se está preparando la Selección Argentina. Lo hizo a través de diferentes convocatorias y en esas nóminas estuvo la campanense Candela Fernández (15 años). La jugadora de nuestra ciudad, integrante del equipo regional "Dragonas del Paraná", fue citada en primera instancia junto a otras 28 chicas. Y el pasado fin de semana quedó preseleccionada entre las últimas 17. Sin embargo, después de las últimas dos jornadas de entrenamientos, se quedó afuera de la lista definitiva de 13 jugadoras en el último corte realizado por el entrenador Facundo Policarpo. Durante el viernes y el sábado pasado, las 17 elegidas formaron parte de los entrenamientos que se desarrollaron en la pileta olímpica del CeNARD. Además, también realizaron un partido preparatorio en GEBA el sábado por la mañana. Junto a Candela también fue preseleccionada la zarateña Lola Canales, otra de las integrantes del equipo "Dragonas del Paraná" que recientemente se consagró campeón del primer certamen que disputó en el Club Universitario de La Plata.

Waterpolo:

Candela Fernández volvió a participar de la Preselección Argentina Sub 16

