Documental revela manejos turbios en la producción mundial de alimentos

Lo coprodujo Netflix y se llama Rotten (Podrido). Denuncia que China obliga a los presos a pelar ajos que luego le vende al mundo a precios irrisorios. Y la incorporación de aditivos prohibidos a la miel para producirla a gran escala, entre otras irregularidades Una serie sobre las zonas oscuras en diferentes ámbitos del sector agroindustrial fue estrenada por Netflix. Busca explorar en profundidad el recorrido que hacen los alimentos más consumidos a nivel mundial hasta llegar a la mesa, por lo que ya generó fuerte polémica por exponer "verdades incómodas" de la industria que al parecer "manipula lo que comemos". La primera temporada tiene 6 capítulos y examina industrias millonarias como la de la apicultura y la avícola, entre otras. Todo con títulos sugerentes como "El bacalao ha muerto", "Leche cortada" o "Ajo apestoso". 1. Maní: El maní es el acusado de ser responsable, en parte, de haber disparado los índices de alergia a los alimentos a nivel mundial. Según el documental, nuestros cuerpos parecen rechazar cada vez más los alimentos ingeridos, sobre todo entre los más jóvenes. 2. Miel: La miel es otro de los alimentos cuestionados en el episodio "Abogados, armas y abejas", donde se critica la industrialización de su proceso de elaboración para poder satisfacer la creciente demanda mundial. Considerada hoy como un endulzante más seguro que el azúcar, la miel está presente en el pan, los cereales y hasta en la cerveza. Pero si se tiene en cuenta que la población mundial de abejas está cayendo a ritmo sostenido y que no se produce tanta miel como años atrás, en muchos casos lo que se compra como miel es, en realidad, un producto adulterado con jarabe de maíz. 3. Pescados y mariscos: En el caso de los pescados y mariscos, la preocupación se centra en la "naturaleza global" de la industria, lo que significa que es casi imposible rastrear el origen del salmón o de los langostinos que uno compra y saber cuánto tiempo transcurrió desde que se pescaron hasta que llegaron al plato. La corrupción sería parte integral de una industria en la que entre otras prácticas ilegales se utiliza la mano de obra esclava, tal como lo reveló en su momento la agencia Associated Press al denunciar la práctica en el sudeste asiático, región reconocida a nivel mundial por sus exportaciones de mariscos de bajo costo. 4. Ajo: El caso del ajo es uno de los que más sorprende, pero Podrido revela en uno de sus capítulos los cuestionamientos asociados a sus proveedores principales. Hoy día es Asia quien está detrás del 90 por ciento de la producción mundial de ajo. A diferencia del alimento producido en la costa oeste de los Estados Unidos, el Allium sativum chino es, en la mayoría de los casos, blanqueado con productos químicos y suele estar contaminado con metales pesados, lo que lo convierte en un producto potencialmente nocivo por su alto nivel de polución. 5. Pollo: La industria avícola también tiene su capítulo. Es que se concentran en producir de la forma más eficiente la mayor cantidad de pollos, algo que en muchos casos lleva a que el producto final no sea el más beneficioso para la salud. "Podrido" denuncia que hoy día solo una pocas compañías controlan la industria en los Estados Unidos. Un sistema altamente competitivo que alienta a los productores a engordar lo más posible a las aves hace que se premie económicamente a aquellos que produzcan la mayor cantidad de pollos lo más grandes posibles. Impacto en la Argentina En el país los asociados a la Cámara Argentina de Productores Integrados de Pollos (Capip) vienen reclamando hace rato –por el momento sin éxito– la implementación por parte del Estado de un contrato que garantice derechos mínimos ante eventuales situaciones arbitrarias impuestas por frigoríficos avícolas. Los tamberos argentinos no pueden dejar de ver el episodio dedicado a la lechería, el cual se focaliza en un pequeño tambo familiar que –como sucede en todas las naciones lecheras– la está pasando mal porque los requerimientos de escala para seguir en el negocio son cada vez mayores.



Documental revela manejos turbios en la producción mundial de alimentos

