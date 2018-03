Que es la Descodificación Biológica?

La Descodificación Biológica es una metodología terapeútica creada por Christian Flèche tras años de investigación y experimentación basada en el significado o sentido biológico de los síntomas de la enfermedad. Ofrece un nuevo enfoque de la enfermedad, al considerarla una solución con intención positiva que ofrece la biología para adaptarse a un impacto emocional sufrido en un instante preciso que no se supo o no se pudo expresar ni resolver. 1 impacto emocional que afecta a 4 realidades inseparables: orgánica, cerebral, psíquica y energética. Por este impacto toda la biología entra en estrés total, sufre un shock biológico o bioshock. Si no se le da una solución exterior hay que darle una solución interior, ya que si este estrés total se mantiene en el tiempo derivaría en un peligro de las funciones vitales. Es el cerebro quien gestiona está solución, gracias al inconsciente ni una sola célula del cuerpo escapa a el. Por ejemplo: no nos damos cuenta de que el corazón está latiendo y el riñón filtrando, ya que esto es inconsciente, es biológico. Igualmente el cerebro no diferencia lo que es virtual de lo real, no escapa al psiquismo: si imaginamos que comemos un limón ácido nuestras glándulas salivares comienzan a segregar saliva (el pensamiento hace por tanto actuar a la biologica a través de la orden cerebral derivada de la imaginación). De esta forma toda nuestra vida se inscribe en nuestro cuerpo y la correlación cerebro-psique-órgano tiene especial importancia en Biodécodage o Descodificación Biológica: en virtud de "cómo" se viva el evento, de la emoción precisa que despierte, se va a encender un foco de actividad en un área, u otra, del cerebro (foco de Hamer) y el órgano controlado por el área del foco sufrirá un cambio funcional como reacción de supervivencia y solución biológica. Se ha conseguido pasar de un estrés total que derivaría en peligro vital a focalizarla gestionándolo un órgano que sufrirá un estrés local pudiendo derivar en enfermedad, surgida con la intención positiva de contrarrestar esa emoción. Lo que no se soluciona en el exterior, se soluciona en el interior. A nivel mental puede no ser la solución mejor, pero es la adecuada solución biológica (ver ejemplos debajo). Como está emoción se focaliza en el organismo según la función Biológica útil para contrarrestarla, los síntomas de la enfermedad nos sirven de código para descifrar que emoción se encuentra oculta. En ello se basa la Descodificación Biológica para llegar a la emoción oculta asociada al síntoma y traer a la consciencia mediante una serie de protocolos la información que está manifestando el cuerpo enfermo y que en general no estamos educados a escuchar o prestar atención. Bajo este enfoque se trata igualmente todas nuestras áreas de vida y bienestar cuando no nos encontramos en armonía: desequilibrios familiares, afectivos, laborales y financieros, entre otros, son adaptaciones que inconscientemente se realizan para compensar creencias y memorias impresas en nuestro sistema. Algunos de estos códigos son instalados ya desde nuestra concepción, otros los heredamos de nuestras generaciones anteriores, y desde luego, los vivencias sufridas en nuestra vida que nos han impactado. En Biodécodage estos códigos son tratados como si fuesen una enfermedad. (...) La Biodécodage o Descodicación Biológica requiere de gran precisión para encontrar el origen, ese instante preciso en que se le dio un significado o sentido biológico al evento traumático. Su practica es todo un arte y requiere de un entrenamiento impecable para descifrar lo que nos están contando los síntomas y liberar los conflictos ocultos, algunos de los cuales son recordados pero los llevamos a cuestas sin permitirnos hablar de ellos, otros de los cuales son tan dolorosos que el cerebro los archivó en el inconsciente. Sanar en la conciencia y de esa manera sanar el cuerpo.

Imagen ilustrativa.



Que es la Descodificación Biológica?

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: