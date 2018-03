La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 23/mar/2018 Por ahora:

Argentina queda fuera de los aranceles de EE.UU. a la importación de acero y aluminio







Se lo confirmó este jueves un funcionario norteamericano al Congreso de su país. También fueron excluidos Brasil y la Unión Europea, entre otros. El Gobierno estadounidense pateó el tablero del comercio mundial el pasado 8 de marzo cuando el presidente Donald Trump, cumpliendo una de las promesas de su campaña, decidió imponer aranceles de importanción del 25% al acero y del 10% al aluminio. La noticia desató temores y rechazos en todas partes del globo, incluida Argentina, donde la administración de Mauricio Macri comenzó a negociar con su par norteamericana para quedar fuera del gravamen. Y ayer se confirmó que por ahora el país quedó exento de pagar los aranceles. Según trascendió en medios nacionales, las gestiones comenzaron hace dos semanas. Primero hubo una llamada telefónica de Macri, luego el viaje a Washington del secretario de Comercio, Miguel Braun, y el encuentro del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, con el secretario de Tesoro de EE.UU. en la reunión del G20 en Buenos Aires. Las conversaciones con Steven Mnuchin dieron fruto y este jueves, después de que un funcionario norteamericano le adelantara a Dujovne la noticia, comenzó el procedimiento formal de exención a través de una carta del ministro de Producción, Francisco Cabrera, y el canciller Jorge Faurie, al representante de Comercio estadounidense, Robert Lighthizer. Fue justamente Lighthizer el que confirmó la medida al Congreso de la Estados Unidos. Además de nuestro país, también lograron la exención temporal Australia, Brasil, Corea del Sur y la Unión Europea. Semanas atrás, habían quedado ya afuera Canadá y México, socios de Estados Unidos en el NAFTA. "La idea que tiene el presidente (Trump) es que, sobra la base de un cierto conjunto de criterios que algunos países deberían obtener, hay algunos países con los que estamos negociando. Entonces, decidió detener la imposición de tarifas a esos países", explicó el funcionario. El principal argumento argentino fue que sus importaciones representan solo el 0,6% de las totales estadounidenses y entre los países de origen de las importaciones de acero ocupa el puesto 26. Según explicaron desde el Gobierno, esas exportaciones se concentran en "los tubos de acero sin costura, productos de alto valor agregado que constituyen un suministro clave para los productores del sector de petróleo y gas en los Estados Unidos". En el caso del aluminio, detallaron que las exportaciones tampoco desplazan la producción de Estados Unidos ni amenazan su seguridad nacional: representan solo el 2,3% de las importaciones totales.

ALIVIO LOCAL La noticia beneficia a la siderurgia nacional, en particular a la producción de tubos sin costura de Tenaris. Martínez Álvarez: "El origen de esta medida son las prácticas desleales de comercio" El martes, después de haber recibido el Premio Nacional a la Calidad con el que la empresa fue galardonada, el presidente de Tenaris para Cono Sur, Javier Martínez Álvarez, habló con la prensa local sobre la medida adoptada por el Gobierno de Trump, cuando aún no se conocía sobre la suspensión de los aranceles para Argentina. "Lo importante yo creo acá es resaltar el origen de esa medida, y claramente tiene que ver con las prácticas desleales de comercio, que nosotros venimos hace un tiempo remarcando en el caso particular de China. Ese es el origen de esta movida", comenzó explicando. "Nosotros entendemos que se está en un proceso de análisis, estamos apoyando a través de nuestras cámaras estos procesos de estudio, y confiamos -tenemos la esperanza - que se destaque acá la característica con la que Tenaris hace comercio en el mundo: encarar el comercio de una manera balanceada entre exportaciones y producción nacional, que es lo que venimos haciendo hace muchísimos años en nuestro mercado como también en el norteamericano", añadió. Tenaris exporta el 70% de su producción de tubos de acero sin costura, siendo Estados Unidos uno de sus principales destinos fronteras afuera.





