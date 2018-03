Cámaras del CIMoPU posibilitaron la detención de 4 jóvenes por disturbios y agresión

Gracias al rápido accionar de la Secretaría de Seguridad del Municipio, personal policial pudo demorar a los hombres que se encontraban esta mañana alcoholizados en San Martín y Jean Jaures. Gracias al rápido accionar de la Secretaría de Seguridad y Prevención Ciudadana del Municipio, personal policial logró detener ayer por la mañana a cuatro jóvenes que se encontraban realizando disturbios en la vía pública. A través de las imágenes de las cámaras de seguridad, personal de CIMoPU observó a dos sujetos con actitud sospechosa en la intersección de San Martín y Jean Jaures a bordo de una motocicleta Suzuki 100 color roja. Rápidamente, la Mesa de Enlace dio aviso al Comando Patrulla que llegó de inmediato al lugar y corroboró que los jóvenes no tenían impedimentos legales. Momentos más tarde, mientras se continuaba con la prevención, los mismos sujetos, acompañados por otros dos hombres empezaron a discutir, razón por la cual se volvió a comisionar a personal policial. Los mismos fueron seguidos por las cámaras, pudiendo observar subieron a un auto Renault 12 de color negro, en el que uno de ellos exhibe una bolsa que contenía varias herramientas y electrodomésticos. En ese momento, fueron interceptados por varios móviles policiales logrando aprehender a los cuatro jóvenes. En el control de alcoholemia, personal de la Dirección General de Tránsito y Transporte pudo detectar que el conductor del Renault 12 poseía 0.86% de alcohol en sangre. Dado que no tenían seguro, también secuestraron la moto Suzuky y el auto en el que se desplazaban, quedando los mismos a disposición de la justicia.

DEMORADOS. Personal policial actuó rápidamente ante el llamado de la mesa de enlace.





DISTURBIOS. Ante la resistencia a la autoridad, fueron demorados para averiguación de antecedentes. Además se les secuestró el automóvil y una moto por falta de seguro. #Dato Mesa de Enlace da aviso que las cámaras del CIMoPU observan disturbios en San Martín y Jean Jaures, al llegar los móviles de Comando Patrulla encuentran a cuatro individuos alcoholizados, ante la actitud agresiva, que no se calmaban, fueron demorados y llevados a Comisaría pic.twitter.com/O699Cio2JS — (@dantrila) 22 de marzo de 2018

Cámaras del CIMoPU posibilitaron la detención de 4 jóvenes por disturbios y agresión

