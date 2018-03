Vecinos del barrio Lubo denunciaron abandono y falta de respuestas

Convocaron a concejales del PJ-Unidad Ciudadana, con quienes recorrieron varios problemas barriales. Entre ellos, un importante desborde cloacal en la zona de Córdoba y Modarelli. "Sin mantenimiento ni planificación, los vecinos se sienten abandonados" aseguró el concejal Rubén Romano, y anticipó la presentación de un proyecto "para que se informen los cronogramas de obras que les permita saber cuánto tardarán en atender estas demandas". Vecinos del Bº Lubo recorrieron junto a concejales del bloque PJ-Unidad Ciudadana, distintos sectores donde los problemas se acumulan y las soluciones no aparecen. "Muchas de las demandas es por la falta de mantenimiento o cuestiones básicas de infraestructuras, totalmente desatendidas por esta gestión municipal" comentó el edil Luis Chesini, uno de los que participó de la visita. Sin embargo, uno de los principales inconvenientes fue un reclamo por el estado de las cloacas en la zona de Córdoba y Modarelli; "se rebalsan permanentemente y los vecinos han reclamado hasta el cansancio, sin tener solución. Y acá estamos hablando de la salud de las personas, y no solo de una cuestión estética" señaló Chesini. También fueron señaladas distintas roturas en el pavimento, zanjas obstruídas y problemas de iluminación. "Hay una falta de mantenimiento de la infraestructura existente, que deja en evidencia la ausencia de información y planificación" expresó el concejal Rubén Romano. "Sin mantenimiento ni planificación, los vecinos se sienten abandonados. Es evidente que ha decaído el nivel de respuesta a las demandas de los vecinos, como así también la funcionalidad del Cemav" sostuvo el edil, y agregó: "Esta dependencia debiera ser clave, ya que podría ser la base desde donde se definan las prioridades, en función de los reclamos de los vecinos. Aquellas situaciones que tengan mayor demanda, debieran ser las primeras en ser atendidas". "Hoy llamar al Cemav es una frustración, porque los vecinos no obtienen respuestas a problemas recurrentes en muchos barrios, donde se acumulan las denuncias por un mismo tema, y finalmente no se resuelven" sentenció el Dr. Romano, quien anticipó que desde el bloque PJ-Unidad Ciudadana presentarán un proyecto de ordenanza "para que el Municipio de a conocer el cronograma mensual de trabajos, para que los vecinos estén enterados sobre las obras que se llevan a cabo en el mantenimiento urbano, y así conocer la proximidad o lejanía de la solución de sus reclamos" finalizó.

RECLAMO. Concejales peronistas escucharon a los vecinos del Bº Lubo.





REBALSE CLOACAL. En la esquina de Modarelli y Córdoba, genera olores nauseabundos y un foco infeccioso.



Vecinos del barrio Lubo denunciaron abandono y falta de respuestas

