Roses apuesta por la Educación Pública

"Permite salir a los chicos de familias vulnerables del círculo de la pobreza familiar", dijo el presidente del HCD de Campana. La mirada del ministro Finocchiaro sobre la evaluación "Aprender 2017" y su utilidad como herramienta diagnóstico y planificación. "Un hecho destacado del que habló el ministro Finocchiaro, es el de las 4500 escuelas que están identificadas en sectores vulnerables, pero aun así sus resultados están por encima de la media nacional. Eso es algo que hay que seguir fortaleciendo. Lo que iguala oportunidades siempre es la Educación. Si es pública y gratuita más todavía, porque permite salir a los chicos de familia vulnerables del círculo de la pobreza familiar", comentó a La Auténtica Defensa Sergio Roses, presidente del Concejo Deliberante y de la Agencia de Desarrollo Campana. Finalizada la presentación a nivel nacional de los resultados de las pruebas Aprender 2017 el miércoles pasado en la Escuela Normal, Roses también se manifestó a favor de la evaluación anual, particularmente resistida por los docentes en la edición 2016: "Si queremos que nuestros chicos sean competitivos el día de mañana en un mercado laboral, en sus emprendimientos, en lo que sea que se dediquen en su vida; tenemos que aspirar que tengan una Educación que los pongan en la vanguardia del conocimiento en la época que les toca vivir. Que hayamos superado el debate ‘evaluar si, o evaluar no’ y hoy estemos en una segunda etapa de ‘estos son los resultados, ¿qué hacemos?’ es auspicioso". SECUNDARIA 2030 "Matemática nos dio como el año pasado. No mejoramos, hay que poner el foco muy fuerte en ese campo. No podemos esperar resultados diferentes si seguimos formando docentes en la lógica del Siglo 20. Ahora estamos trabajando para cambiar la forma en la que se enseña y se aprende Matemática. No me preguntes cómo lo vamos hacer porque lo estamos trabajando. Pero si en estos 30, 40 años de enseñar así han dado estos resultados, es evidente que hay que ver en que nos estamos equivocando como Estado", comentó a La Auténtica el Ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro. También comentó que, respecto a la evaluación de 2016, se experimentó una "notoria mejora en lo que es Lengua, Comprensión Lectora, Comunicación", lo que se atribuye a dos factores: "Desde que asumimos en 2015 el Instituto de Formación Docente viene trabajando muy fuerte con estos temas. El segundo factor y no menos importante ha sido la reacción positiva del sistema educativo; de Inspectores, de directivos, docentes. Viendo los reportes que le entregamos, trabajaron mucho el año pasado para Aprender y lograr cambiar la realidad". Entre otras estrategias para "consolidar el cambio", el Ministro señaló el programa "Secundaria 2030" que se lanzará en todas las provincias en 2019, poniendo el acento en las "Escuelas Faro, que son las 3000 establecimientos donde detectamos necesitan más atención y acompañamiento del Estado".

EDUCACION PUBLICA.



Roses apuesta por la Educación Pública

