Hoy se realizará una charla por los derechos de las personas con Síndrome de Down abierta a la comunidad

Este viernes a las 18 en el Teatro Municipal Pedro Barbero se llevará a cabo una charla en el marco de la Semana de Concientización para la Promoción de los Derechos de las Personas con Síndrome de Down. El encuentro cuenta con la organización de la Dirección de Discapacidad y la ONG "Papás viajeros" perteneciente a la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA). Esta agrupación tiene como objetivo la difusión de toda la temática del Síndrome de Down y recorren el país para difundir un mensaje esperanzador y realista respecto de las personas con este síndrome. "Es esa visita muy gratificante. Sus integrantes compartirán sus experiencias y hablarán sobre distintos temas relacionadas a la vida de las personas con Síndrome de Down", había comentado la directora de Discapacidad, Márgara Pons, al difundir el encuentro.



La charla se realizará este viernes a las 18 en el teatro Pedro Barbero

