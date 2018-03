PERDIÓ LA RESERVA Por la 18ª fecha del Torneo de Reserva del Nacional B, Villa Dálmine perdió el miércoles 3-2 como local frente a Ferro Carril Oeste en un partido disputado en el estadio de Mitre y Puccini. El equipo Violeta estuvo dos veces en ventaja, primero a través de Alfredo Dinelli (1-0) y luego con un gol de Matías Benítez (2-1), pero no pudo sostener el marcador y terminó quedándose con las manos vacías. Para este encuentro, el entrenador Raúl Balmaceda dispuso la siguiente formación: José Castellano; Matías Benítez, Francisco Lavielle (Alán Giuliani), Facundo Ruíz, Nicolás Adler; Jesús Portillo (Federico Lemuchi), Leonardo Cisnero, Alfredo Dinelli (Juan Ignacio Varela), Bahiano García; Jesús Guzmán y Gastón Martiré El Violeta realizará hoy su último entrenamiento. Pablo Burzio regresaría a la alineación titular, mientras que Nicolás Cherro, quien todavía no pudo jugar esta temporada, es alternativa para formar zaga central con Juan Celaya. Luego de la derrota sufrida ante Ferro en Caballito, Villa Dálmine estiró a cinco juegos su racha sin victorias. Sin embargo, la caída de Aldosivi como local ante Quilmes en Mar del Plata mantiene al Violeta a apenas cuatro puntos de la cima del campeonato del Nacional B. O sea: las mayores ilusiones todavía están con vida. Y para prolongarles, es tiempo que el equipo de nuestra ciudad se reencuentre rápidamente con el triunfo. Con ese foco trabajó esta semana el plantel que conduce Felipe De la Riva de cara al encuentro que disputará mañana sábado desde las 16 horas frente a Independiente Rivadavia de Mendoza en el estadio de Mitre y Puccini (con arbitraje de Nazareno Arasa). Y con ese foco trabajará hoy en el último entrenamiento previo a este compromiso. En cuanto a la alineación para recibir a la Lepra mendocina, Villa Dálmine tendría un regreso a la titularidad: es que Pablo Burzio estaría nuevamente desde el arranque luego de ser suplente en Caballito. Quien dejaría el equipo es Federico Jourdan. Por eso, se estima que De la Riva retornará a su habitual formación. Aunque en las últimas horas creció la posibilidad de un segundo cambio en la alineación titular tras ensayos de Nicolás Cherro con la defensa. El ex defensor de Fénix todavía no disputó ningún partido del campeonato, dada la grave lesión que sufrió en agosto pasado en el primer amistoso de pretemporada del Violeta ante Luján. Por eso, en esta temporada sólo tiene un encuentro oficial en Reserva (frente a Deportivo Morón). Sin embargo, De la Riva nunca ocultó su confianza hacia la recuperación de Cherro y a la posibilidad de poder contarlo en su equipo. "Tiene una cabeza extraordinaria", lo elogió tras el encuentro frente a Brown (A). Una semana después lo llevó al banco de suplentes frente a Ferro. En esa posición, la de primer marcador central, Villa Dálmine ha sufrido muchísimo a lo largo de la temporada. Porque a la lesión de Cherro le siguió la de Fernando Alarcón (rotura de ligamentos cruzados) y más recientemente, la de Marcelo Tinari (fractura expuesta de tibia y peroné). Y, además, Marcos Martinich, quien también puede actuar en ese puesto, se está recuperando de una fisura en el codo y por eso tampoco está en condiciones de ser de la partida (por eso fue reemplazado entre los suplentes en Caballito). Así, para jugar como primer marcador central, De la Riva tiene a disposición a Renzo Alfani (quien decididamente no lo ha convencido en los partidos disputados), Nicolás Cherro (sin partidos de Primera en esta temporada) y Christian González (quien nunca pareció estar en la consideración del DT y sólo ha sumado minutos en Reserva). Entonces, la probable formación de Villa Dálmine para mañana sería: Martín Perafán; Franco Flores, Cherro o Alfani, Juan Celaya, Leandro Sapetti; Renso Pérez, Gonzalo Papa, Ramiro López; Nicolás Sánchez; Pablo Burzio y Jorge Córdoba.

ACTIVO EN LA PRETEMPORADA. NICOLÁS CHERRO PARTICIPÓ DE LOS AMISTOSOS DE VERANO. EN LA IMAGEN, EN ACCIÓN FRENTE A TIGRE EN MIS MARÍAS.



Nacional B:

Villa Dálmine cierra su preparación para recibir mañana a Independiente Rivadavía

