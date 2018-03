Recibirá en su estadio la visita de Juventud Unida. Por la 24ª fecha de la Primera D, Puerto Nuevo recibirá mañana sábado desde las 11 horas la visita de Juventud Unida, en un encuentro que será arbitrado por Sebastián Martínez. En este encuentro, el Auriazul intentará cortar su racha de tres derrotas consecutivas que lo ha alejado de la pelea por los puestos de clasificación al Reducido. PRIMERA D - FECHA 24 SÁBADO - 11.00 horas: Puerto Nuevo vs Juventud Unida / Sebastián Martínez - 12.00 horas: Atlas vs General Lamadrid / Ramiro Magallán DOMINGO - 12.00 horas: Muñiz vs Victoriano Arenas / Edgardo Kopanchuk - 16.00 horas: Argentino de Merlo vs Lugano / Ezequiel Yasinski - 16.00 horas: Deportivo Paraguayo vs Liniers / Juan Pablo Loustau LUNES - 16.00 horas: Central Ballester vs Real Pilar / Santiago Jorge Mitre - 16.00 horas: Claypole vs Centro Español / Gonzalo Pereira - 16.00 horas: Yupanqui vs Argentino (R) / Tomás Diulio

Foto: Archivo.

Primera D:

Puerto Nuevo juega mañana a las 11

