La sobreproteccion a los hijos: negligencia paterna

La sociedad actual al cumplir su rol paterno (padre o madre) se enfrenta a una serie de contradicciones en la formación de sus hijos, existe un sin número de justificaciones. Partiendo de una visión psicológica considero que, como todo en la vida, parte de un "yo personal", salen a luz las experiencias positivas o negativas, lo feliz o triste que haya sido la vida, lo exitosa o fracasada de la misma y en general una proyección de ese "propio yo". Entonces en ese afán de suplir sus propias necesidades o carencias afectivas, de calidez, de encuentro, los padres a sus hijos dotarán de unos cuidados extremos, poniendo ciertas características disfuncionales que luego afectarán su dinámica familiar y sobre dimensionaran la crianza de su hijo llegando a tornarse en el corto o largo plazo una persona inmanejable. Estos padres sobreprotectores: - Intentarán no repetir con los hijos los errores de sus padres para con ellos. - Tratarán de abolir los abusos del pasado. - Serán los más dedicados y comprensivos. - Se tornarán padres débiles e inseguros. - Se convertirán en padres regañados por sus hijos. - Se enfrentarán a hijos más beligerantes y poderosos que nunca. - Presentarán carencia de autoridad en su afán de ser amigos o "cómplices" de ellos. - Se les temerá a los hijos por lo indómitos, imparables e implacables que pueden ser con ellos, bajo el justificativo "es muy inteligente", "es fuerte de carácter", "sin embargo es súper cariñoso", "hay que dejarle, se le pasará"..…, entre otras. - Se vive bajo el dictamen y régimen de los hijos (la tv, la computadora, el internet, el cable, la comida, cualquier tipo de exigencia…, entre otros). - El irrespeto aumentará en medida en que el permisivismo paterno progrese. Si recordamos y hacemos memoria, antes se consideraba buenos padres a aquellos cuyos hijos se comportaban bien, obedecían sus órdenes y los trataban con el debido respeto y buenos hijos a los niños que eran formales y veneraban a sus padres. En medida en que las barreras jerárquicas entre niños y adultos han ido estrechándose, actualmente los buenos padres son aquellos que logran que sus hijos los quieran aunque poco los respeten y como efecto rebote son los hijos quienes ahora esperan ser respetados en todo lo que ellos proponen y los padres por agradarles en algún aspecto y no granjearse la enemistad, ni el desamor de ellos, tratan de aparecer como unos "chéveres" ante sus hijos. Considero que ninguna de estas dos posiciones extremas son positivas, sin embargo es singular ver como los extremos se tocan, entonces si el autoritarismo del pasado nos hizo hijos temerosos hacia los padres, la debilidad del presente los llena de miedo y menosprecio al vernos tan débiles y perdidos como ellos. Psicológicamente para la estructuración de la personalidad, los niños necesitan percibir durante los primeros años a sus padres como líderes capaces de sujetarlos cuando no se pueden contener y de guiarlos mientras no saben para dónde ir. "Si bien el autoritarismo aplasta, el permisivismo ahoga". CONSECUENCIAS El mensaje subliminal de la sobreprotección que el padre le da a su hijo es "porque eres incapaz, te doy haciendo" convirtiéndose en un "parásito" y que luego la vida le va a pasar factura en todas las facetas de su vida. El niño, luego joven sobreprotegido va a tener algunos problemas en su vida, no va a tener una inteligencia emocional equilibrada puesto que va a tener dificultades para controlar y manejar sentimientos y emociones propias lo que va a incidir en sus relaciones sociales, no va a poder tomar decisiones, resolver problemas y tendrá algunas dificultades en los componentes de la inteligencia emocional.



