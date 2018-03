Se inauguró el nuevo edificio del CAPS del Blondeau

El moderno espacio cuenta con sala de espera, enfermería y tres consultorios médicos, entre otras instalaciones. "El inicio y la finalización de esta obra era una prioridad para nuestra gestión y verla concluida me llena de orgullo", destacó el Intendente. Con el objetivo de continuar mejorando la calidad de vida de los vecinos isleños, el intendente Sebastián Abella inauguró este viernes un nuevo edificio para el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) del Blondeau. El jefe comunal estuvo al frente del tradicional corte de cintas acompañado por los secretarios Ernesto Meiraldi (Salud) y Sergio Agostinelli (Planeamiento y Obras); la directora de Salud Comunitaria, Cecilia Acciardi; funcionarios y vecinos y alumnos de la zona insular de la ciudad. En Canal Alem y Río Carabela, el moderno edificio del CAPS Nº 8 –ubicado al lado del anterior que quedó obsoleta- cuenta con 110 m2 que incluyen una sala de espera, enfermería, tres consultorios médicos, dos baños y una oficina administrativa totalmente equipados. Tras recorrer las instalaciones, el Intendente se mostró muy contento de inaugurar esta obra que encaró el Municipio con una inversión de $3.000.000 provenientes de la Subsecretaría Social de Tierras, Urbanismo y Vivienda de la Provincia de Buenos Aires. "El inicio y la finalización de esta obra era una prioridad para nuestra gestión. Y hoy verla concluida, con instalaciones tan completas y modernas, me llena de orgullo", enfatizó Abella. Y siguió: "Se necesitaba una obra de tal magnitud en esta zona de Campana que estuvo olvidada por muchos años. En este último tiempo logramos subsidiarles el boleto del transporte en lancha y gestionar el traspaso de compañía del servicio eléctrico." Por último, el jefe comunal resaltó que "estamos dando pasos firmes en el camino del hacer y sin detenernos, siempre pensando en elevar la calidad de vida de todos los campanenses." Meiraldi, en tanto, le agradeció al Intendente por escuchar y acompañar cada proyecto que impulsa la secretaría que el tiene a cargo y por generar políticas públicas a largo plazo. Agostinelli también se sumó a los elogios hacia el jefe comunal ya que "no solo hace obras en sitios visibles, sino que también las realiza en los lugares más lejanos de la ciudad." Al brindar detalles del proyecto, el funcionario también explicó que la construcción se hizo en altura con pilotes de hormigón en base a las cuotas de inundaciones más altas que se produjeron en la historia del sector. Y, Acciardi, quien trabajó allí más de 12 años, calificó al nuevo centro como "un lujo". También agradeció a Luis Vivian que donó un equipo moderno odontológico, como así también al Dr. Sacchetti que colaboró con instrumental de alta calidad para brindar mejor servicio a los vecinos de la isla.

El nuevo edificio se construyo todo de material y fue inaugurado ayer por el jefe comunal.





En el momento del corte de cintas, los chicos fueron los protagonistas.





Abella recorrió las instalaciones junto a Acciardi y los chicos.





Meiraldi y Agostinelli destacaron las gestiones del Intendente.

#Dato el Intendente Sebastián Abella viajó esta mañana al sector islas de Campana para la inauguración del CAPS N°8 Blondeau, acompañado por autoridades municipales y personal de Defensa Civil, esta obra de gran importancia beneficiará a la población del sector isleño. pic.twitter.com/fsU2modIdK — (@dantrila) 24 de marzo de 2018

