Conmemoramos 42 años de lucha

A 42 años de la dictadura de Videla –Viola, impuesta a sangre y fuego en la Argentina en Marzo de 1976, que vino a frenar el auge de luchas, concentrar la tierra en pocas manos, derrumbar la industria nacional e imponer la dependencia y el genocidio. Son 42 de dolor de todo un pueblo que enfrentó la dictadura, que luchó y lucha contra la impunidad para los genocidas. Fue un GENOCIDIO, fueron 30.000 detenidos-desaparecidos, aunque Macri impulse nuevamente la teoría de los dos demonios. El gobierno se llena la boca con la "democracia, la justicia y la alegría" mientras impulsa el 2x1 para los genocidas que suprime la condena de muchos de ellos lograda en las calles por el pueblo, los organismos de DD.HH., organizaciones sociales y políticas. Algo nos dice que esto ya lo vivimos, cuando le dan la prisión domiciliaria a monstruos como Etchecolatz, decisión que revocaron hace unos días. Y ni qué hablar cuando escuchamos al Ministro de Justicia de la Nación pedir la liberación de 96 genocidas condenados para "hacer lugar en las cárceles". Estos hechos se producen en el marco de una escalada represiva con desapariciones y asesinatos como los de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, y como la feroz represión desplegada en las protestas de diciembre contra la reforma previsional. No son hechos aislados, son las respuestas que viene adoptando el gobierno ante las protestas sociales que se producen por las políticas de ajuste y de vulneración de derechos. Ni la incitación pública que hace el gobierno, con su ministra de Seguridad, a la "doctrina Chocobar" de gatillo fácil, que "se cargó" hace unos días a Facundo Ferreira, un nene de tan sólo 12 años, en Tucumán. Este 24 en todas las plazas del país, y en Campana en la Plaza E. Costa, el mensaje del pueblo en las calles necesita ser masivo y contundente reclamando: - Ni olvido, ni perdón, ni reconciliación - Unidad en las calles contra la política de impunidad, ajuste y represión de Macri - Basta de impunidad, ajuste y represión de Macri - #24DeMarzo: a 42 años del golpe ningún genocida en libertad. - 30.000 compañeros y compañeras detenidos-desaparecidos ¡presentes! - No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos - No a la "doctrina Chocobar" y el gatillo fácil. - Apertura de todos los archivos. Restitución de los jóvenes apropiados. - Aparición con vida de Jorge Julio López. - Justicia por Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. A 42 años no olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos PRESENTES! Ahora, y siempre! Partido Comunista Revolucionario (PCR) - Partido del Trabajo y del Pueblo (PTP)

Conmemoramos 42 años de lucha

24 de Marzo - Memoria, Verdad y Justicia

