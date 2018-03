El Presidente del partido Justicialista de nuestra ciudad se refirió al nuevo aniversario del 24 de Marzo. El nuevo aniversario del golpe de estado que en 1976 inauguró una de las épocas más oscuras de nuestra historia, fue objeto de análisis por parte del Presidente del Consejo del Partido Justicialista de nuestra ciudad, el Dr. Oscar Trujillo. "La agenda del estado nacional, en sintonía con los gobiernos provincial y local, silencia una de las fechas más trascendentes de la historia contemporánea de la Argentina: la instauración de un régimen dictatorial que devastó al país, aniquilando a sus ciudadanos, mancillando sus instituciones, desmantelando su economía en el marco de un proceso cuyas heridas aún están abiertas." "Esa dictadura cívico militar no será objeto de ningún tipo de reflexión por parte de nuestras autoridades. Una muestra lamentable de desinterés por la historia y, por sobre todo, una señal terrible por parte de un proyecto político que considera a las políticas de reparación, simples "curros". Son gestos muy claros que se suman a la defensa del gatillo fácil y la insultante posibilidad de que genocidas criminales de lesa humanidad, obtengan beneficios de libertad condicional". Para Trujillo, recordar una tragedia semejante "no es un simple ejercicio de memoria fáctica. No es una fecha más en el protocolo. Se trata de mantener con vida a los ausentes, de dar vida a esas palabras acalladas, de convertir en canto el grito de los que vivieron el horror de los centros clandestinos, o de quienes padecieron la persecución y el exilio. Se trata de construir desde la reparación, desde la justicia y desde el compromiso cívico, las bases sólidas de una democracia que sigue dando tropiezos. Es una fecha para la reflexión colectiva, para vencer el silencio".

Oscar Trujillo se refirió al nuevo aniversario del golpe de 1976.



Oscar Trujillo:

"Con este gobierno la agenda de los derechos humanos retrocedió penosamente"

