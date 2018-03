Ayer, en el arranque de la 20ª fecha del Nacional B, Deportivo Riestra igualó 2-2 como local frente a Guillermo Brown de Puerto Madryn y, de esa manera, de sostenerse la sanción de 10 puntos que recibió antes de iniciar el campeonato (que fue recurrida por el club ante el TAS), ya no tendría vuelta atrás su regreso a la Primera B Metropolitana.

Esta 20ª jornada del Nacional B continuará hoy con tres encuentros: Villa Dálmine vs Independiente Rivadavia (16.00), Los Andes vs Brown de Adrogué (17.05) y Sarmiento (J) vs Aldosivi (19.00).

Luego, el domingo jugarán: Nueva Chicago vs Juventud Unida (G), Estudiantes (SL) vs Flandria; Gimnasia (J) vs Ferro Carril Oeste; San Martín (T) vs Instituto; Boca Unidos vs Mitre (SdE); y Atlético Rafaela vs Deportivo Morón.

En tanto, el lunes se medirán: Santamarina vs Agropecuario y Quilmes vs All Boys.